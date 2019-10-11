دوليه

حصد منتخب كوريا الجنوبية الفوز الثاني على التوالي بعدما تغلب على سريلانكا بنتيجة كبيرة بلغت 8-0 أمس على ستاد مجمع هواسيونغ الرياضي في هواسيونغ، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة. وسجل سون هيونغ مين (11 و45+5 من ضربة جزاء) وكيم شين ووك (18 و31 و55 و65) وهوانغ هي تشان (21) والبديل كوون تشانغ هون (77) أهداف الفوز لكوريا الجنوبية. وتصدرت كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، في حين مازال رصيد سريلانكا خالياً من النقاط. وفرض منتخب كوريا الجنوبية سيطرته المطلقة على المباراة، ليفتتح التسجيل في الدقيقة 11 عندما هيأ لي كانغ اين أمام سون هيونغ مين غير المراقب ليسدد في شباك الحارس سوجان بيريرا. ثم أضاف أصحاب الأرض الهدف الثاني بعدما انطلق سون في الجهة اليسرى وأرسل تمريرة عرضية أرضية وصلت أمام كيم شين ووك ليحولها في الشباك (18). وأضاف هوانغ هي تشان الهدف الثالث للمنتخب الكوري عندما ارتقى للركلة الركنية التي نفذها لي، وحول الكرة برأسه في المرمى (21). قبل أن يسجل كيم شين ووك الهدف الثالث عندما تابع تمريرة كيم موون هوان ليحول الكرة برأسه في المرمى (31). وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول سجل سون الهدف الخامس لكوريا الجنوبية عبر ضربة جزاء احتسبت نتيجة تعرض هوانغ للعرقلة داخل منطقة الجزاء (45+5). واستمر التفوق الكوري في الشوط الثاني، ليسجل كيم الهدف السادس بعد سلسلة من التمريرات القصيرة المتقنة (55). ثم عاد ذات اللاعب وسجل الهدف السابع عبر كرة رأسية اثر تمريرة هونغ تشول العرضية (65).

واختتم أصحاب الأرض أهدافهم في الدقيقة 77 عبر تسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء. وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث تلتقي سريلانكا مع لبنان في كولومبو، وكوريا الشمالية مع كوريا الجنوبية في بيونغ يانغ.

