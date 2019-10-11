دوليه

تفوق المنتخب الياباني على ضيفه المنغولي 6 - 0 في اللقاء الذي اقيم امس على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة في التصفيات الآسيوية.

وسجل تاكومي مينامينو (22) ومايا يوشيدا (29) ويوتو ناغاتومو (33) وكينسوكي ناغاي (40) وواتارو ايندو (57) والبديل مينامينو كامادا (82) أهداف الفوز لصالح «محاربي الساموراي». وتصدر منتخب اليابان ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام طاجيكستان، مقابل 3 نقاط لمنغوليا.

وضغط منتخب اليابان من البداية، حيث ضاعت على مهاجميه أكثر من فرصة قبل أن يسجلوا الهدف الأول في الدقيقة 22 عندما أرسل جونيا ايتو تمريرة عرضية ارتقى لها تاكومي مينامينو ليحول الكرة برأسه في الشباك. ثم أضاف مايا يوشيدا الهدف الثاني لصالح أصحاب الأرض عندما تابع برأسه الكرة المرتدة من الدفاع المنغولي اثر الركلة الركنية التي نفذها شويا ناكاجيما (29).وسجل أصحاب الأرض الهدف الثالث في الدقيقة 33 عندما أرسل ايتو تمريرة خلف الدفاع المنغولي وصلت الى مينامينو الذي هيأها الى ناغاتومو ليسدد في المرمى.

وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 40 عن طريق ناغاي الذي ارتقى لتمريرة ايتو العرضية وحول الكرة رأسية متقنة داخل الشباكوفي الشوط الثاني استمرت هجمات اليابان، ليسجل الفريق الهدف الخامس بواسطة رأسية ساكاي من مسافة قريبة (57)، ثم سجل دايتشي كامادا الهدف السادس بكرة رأسية أيضاً (82). وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تلتقي طاجيكستان مع اليابان في دوشانبي، ومنغوليا مع طاجيكستان في أولان باتار. وكانت الجولة الأولى شهدت فوز طاجيكستان على قرغيزستان 1-0 في دوشانبي ومنغوليا على ميانمار 1-0 في أولان باتار، في حين شهدت الجولة الثانية فوز اليابان على ميانمار 2-0 في يانغون وطاجيكستان على منغوليا 1-0 في أولان باتار.

