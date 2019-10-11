دوليه

أعلن مدرب منتخب فلسطين نور الدين ولد علي تشكيلة الفريق التي ستواجه السعودية يوم الثلاثاء المُقبل، على ستاد فيصل الحسيني برام الله، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية. ويغيب عن تشكيلة فلسطين في هذه المباراة المهاجم عدي دباغ الذي تعرض للاصابة خلال مشاركته مع نادي السالمية، كما قرر المدرب استعباد ثنائي خط الوسط محمد رشيد ومحمد درويش. وانطلق المعسكر التدريبي الداخلي للمنتخب الفلسطيني، يوم الثلاثاء الماضي، على ستاد فيصل الحسيني، والذي سيستمر حتى موعد مباراته أمام نظيره السعودي.

وكان المنتخب الفلسطيني حقق فوزاً ثميناً على أرضه أمام نظيره الأوزبكي بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى، قبل أن يخسر أمام سنغافورة 1-2 على ستاد جالان بيسار في سنغافورة، ضمن الجولة الثانية.وغاب منتخب فلسطين عن الجولة الثالثة التي اقيمت يوم امس.

وجاءت تشكيلة منتخب فلسطين على النحو التالي: لحراسة المرمى: رامي حمادة، توفيق علي، نعيم أبو عكر.للدفاع: عبد اللطيف البهداري، ياسر حمد، محمد أبو ميالة، محمد خليل، عبد الله جابر، موسى فيراوي، أحمد قطميش، مصعب بطاط. في الوسط: نظمي البدوي، محمد باسم، محمد يامين، محمود أبو وردة، عدي خروب، شادي شعبان، اسلام البطران، أحمد ماهر، هيثم خير الله، تامر صيام. في الهجوم: محمد بلح، محمود وادي، خالد سالم، وصالح شحادة.

