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منحت جائزة نوبل للآداب للعام 2018 الى الكاتبة البولندية اولغا توكارتشوك بعد ارجائها السنة الماضية بسبب فضيحة جنسية، فيما نال النمساوي بيتر هاندكه جائزة العام 2019.

وقال الأمين العام الدائم للأكاديمية السويدية المانحة للجائزة ماتس مالم ان اولغا توكارتشوك كوفئت «على خيالها السردي

الذي يرمز من خلال شغف موسوعي الى تجاوز الحدود كشكل من اشكال الحياة». أما بيتر هاندكه فقد كوفئ على اعماله «التي غاصت في فرادة التجربة البشرية، مدعومة ببراعة لغوية».

وقد الفت اولغا توكارتشوك (57 عاما) حوالي 12 عملا وتعتبر المع روائيي جيلها في بولندا. وتراوح اعمالها المتنوعة جدا بين القصة الخيالية الفلسفية (الأطفال الخضر 2016) والرواية البوليسية البيئية الملتزمة والميتافيزيقية (على عظام الموتى 2010) وصولا الى الرواية التاريخية الواقعة في 900 صفحة (كتب يعقوب 2014). وقد ترجمت اعمالها الى اكثر من 25 لغة.

ولا تتردد الكاتبة اليسارية الملتزمة سياسيا وبيئيا في انتقاد سياسة الحكومة الحالية المحافظة

والقومية في بلادها. وهي نباتية وتتميز بتسريحة شعر بضفائر افريقية.

أما بيتر هاندكه (76 عاما) الذي اصدر اكثر من 80 عملا فهو احد الكتاب باللغة الألمانية الذين يتمتعون بأكبر نسبة قراءة. وحولت الكثير من اعماله الى مسرحيات.

وقد اصدر اول عمل له بعنوان «الزنابير» العام 1966 قبل ان يشتهر مع «توتر حارس المرمى خلال ركلة الجزاء» في العام 1970 ومن ثم «المصيبة اللامبالية» (1972) الذي يرثي فيه والدته بشكل مؤثر. وهو قال يوما انه ينبغي الغاء جائزة نوبل للآداب «فهي شكل من اشكال التقديس الزائف الذي لا يفيد القارئ بشيء».

