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أعلن القصر الملكي السويدي انه تم تجريد خمسة من احفاد الملك كارل غوستاف السادس عشر السبعة من القابهم الملكية. وبموجب القرار الملكي، سيتم تجريد احفاده الخمسة من ابنيه الأمير كارل فيليب والأميرة مادلين من صفاتهم الملكية، بهدف تقليل الميزانية الملكية. تتراوح اعمار هؤلاء الأطفال بين عام و5 أعوام. بعد هذا القرار الجديد، سيظل هؤلاء الأطفال اعضاء في العائلة المالكة، لكن لن تتم الاشارة الى اي منهم بلقب «صاحب السمو الملكي»، ولن يتمكنوا من الاستفادة من اموال دافعي الضرائب. ولا يؤثر هذا التغيير غير المسبوق على احفاد الملك الأقربين بالترتيب للوصول الى العرش الملكي؛ اذ يستثني الأميرة استيل والأمير اوسكار ابناء ولية العهد الأميرة فيكتوريا والأمير دانيال. وتعكس هذه الخطوة تطلع الملك كارل غوستاف الـ 16 الى تقليص الأموال العامة والضرائب المخصصة لدفع رواتب افراد العائلة المالكة لقيامهم بالواجبات الرسمية. وتكلف العائلة المالكة البريطانية دافعي الضرائب في المملكة المتحدة 67 مليون جنيه استرليني، لكن للملكة وغيرها من افراد العائلة المالكة دخلاً خاصاً بهم. ودعا الجمهوريون في المملكة المتحدة الى ان تحذو العائلة المالكة في بريطانيا حذو السويد، ما سيفقد العديد من احفاد الملكة اليزابيث الثمانية وضعهم الملكي.

