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يعد الخل الأبيض من العناصر التي لا غنى عنها في المطبخ، بسبب استعمالاته الكثيرة والمفيدة، كما انه واحد من المواد ذات الاستخدامات المزدوجة، التي قد لا تخطر على بال كثيرين. فالخل الأبيض يتكون بشكل اساس من حمض الخليك، ويعتبر من اقدم المنتجات المعروفة منذ آلاف السنين، وهو افضل انواع الخل على الاطلاق وأكثرها نقاوة. وأثبتت الدراسات الحديثة الكثير من الفوائد الصحية للخل بجميع انواعه، مثل الخل الأبيض وخل التفاح وخل التمر وخل العنب الأحمر وخل العنب الأبيض وخل جوز الهند وخل الأرز وغيرها. وللخل الأبيض فوائد عدة ومهمة، فهو يعد مطهرا رائعا، اذ يمكن استخدامه في تنظيف الأواني والأسطح والمكاتب والأرضيات وتطهيرها والقضاء على الروائح الكريهة والجراثيم. كما ان الخلل الأبيض يعد عنصرا فعالا في ازالة البقع من الملابس، مثل بقع الحبر والعرق والعلكة والشمع، كما يساعد في التخلص من رائحة الصرف الصحي والدخان والتبغ.

