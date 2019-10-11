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أضاءت مركبة الفضاء الصينية «تشانغ آه 4» الوجه البعيد من القمر بعيد هبوطها عليه للمرة الأولى في تاريخ البشرية في يناير 2019 الحالي، وهو الذي يعتبره الناس وجها مظلما لأنه لا يرى ابدا من سطح الأرض.

لم يقتصر الانجاز الباهر على تلك الخطوة التي اثبتت الصين بها انها دولة عظمى، بل تعدته بأن حملت مركبتها الى القمر مختبرا حيويا بيئيا يزن 3.6 كيلوغرامات، شاركت في تصنيعه 28 جامعة صينية، من اجل استنبات عدد من البذور هناك على سطح القمر.

المختبر الصغير ذو الشكل الأسطواني بارتفاع 18 سم وقطر 16 سم، يحمل بداخله ماء وهواء وتربة وستة انواع من البذور والمستنبتات الحية، وهي بذور القطن والفجل والبطاطا ونبات الرشاد والخميرة وبيض ذبابة الفاكهة.

كانت البذور في بيئة ارضية من حيث الأكسجين والضغط الجوي، لكنها معرضة هناك الى مناخ القمر من حيث درجة الحرارة وقلة الجاذبية وأشعة الشمس فوق البنفسجية والأشعة الكونية ذات الطاقة العالية، وجميعها لا يمكنها الوصول الى سطح الأرض كونها محفوظة بطبقات مختلفة من الغلاف الجوي والمجال المغناطيسي.

وقد اعلن القائمون على المشروع عن نجاح استنبات بذور القطن فقط من بين المكونات الستة، بعد ان انبتت ورقتان عاشتا لمدة عشرين يوما، ثم ماتتا بسبب انخفاض الحرارة الى اقل من 150 درجة مئوية تحت الصفر.

ان نجاح استنبات اي نوع من البذور هو مؤشر حيوي على قدرة بعض انواع النباتات على تحمل البيئة القاسية على سطح القمر.

وكما يصرح العلماء، فإن اول الغيث الذي سيقودهم الى دراسة حيثيات استنبات نباتات اخرى في بيئة القمر، مما سيوفر الغذاء اللازم لرواد الفضاء في مستعمراتهم القمرية مستقبلا، بدلا من التكاليف الكبيرة التي يستلزمها نقل المؤونة من الأرض.

