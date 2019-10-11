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«الأرصاد»: الطقس حار ورطب حتى بداية نوفمبر


أوضحت ادارة الأرصاد الجوية ان هذه الفترة من العام تتميز بأنها فترة انتقال في الطقس تستمر حتى بداية نوفمبر المقبل يرافقها انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع استمرار الرطوبة النسبية. وقال مراقب التنبؤات الجوية في الادارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لـ«كونا» ان الطقس نهار اليوم حار والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 15 و38 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 و44 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 2 و5 اقدام.
واوضح القراوي ان الطقس مساءً سيكون معتدلا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية الى متقلبة خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 15 و38 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 1 و3 اقدام.


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