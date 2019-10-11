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الوفيات


مارلا الصليهم، زوجة محمد ناصر مبارك الصليهم 72 عاماً شيعت، الرجال: قرطبة، ق3، ش2، م38، ت: 99019891، النساء: الشهداء، ق2، ش202، م12، ت: 99807584
نجاة علي موسى علي، أرملة أحمد راشد السعد 64 عاماً شيعت، الرجال: عبدالله المبارك، ق2، ش229، م18، ت: 99026888، النساء: العارضية، ق8، ش7، م69، ت: 97771800
تمام نمر محمود عاشور، أرملة خميس ناصر الخميس 75 عاماً شيعت، الرجال: الروضة، ق2، ش25، م19، ت: 99424254، النساء: سلوى، ق7، ش6، م16، ت: 99061979
لولوة صالح حمد الجاسم، أرملة سعد محمد المبايع 74 عاماً شيعت، الرجال: عبدالله المبارك، ق9، ش909، م23، ت: 66693166، النساء: بيان، ق12، الشارع الأول، ج3، م37، ت: 99087992
شيخة طريم صبار، زوجة محمد سالم فلاح الهاجري 79 عاماً شيعت، جنوب السرة، الزهراء، قطعة 4، ش417، م16، ت: 66493668
بلقيس عبدالله عبدالرحمن، أرملة عبدالله علي العوضي 80 عاماً شيعت، الرجال: الدعية، ديوان العوضي، ت: 55545757، النساء: العدان، ق2، ش74، م16
مزنة مسعود عبدالعزيز المسعود، أرملة فهد حمد الرجعان 71 عاماً شيعت، الرجال: القصور، ق1، ش7، م27، ت: 98747878، النساء: الرقة، ق1، ش2، م21، ت: 97177466
فهد الحرمل العجمي 83 عاماً التشييع بعد صلاة الجمعة، الرجال: العمرية، شارع المخفر، مقابل مدرسة شملان بن علي، ت: 99622710، النساء: العمرية، ق3، ش7، م23
فاطمة خليل علي دشتي 70 عاماً شيعت، الرجال: حسينية عقيلة الطالبين، الرميثية، ت: 69000900، النساء: النزهة، ق1، شارع عبدالرحمن الفارس، م25، عصراً فقط
إنا لله وإنا إليه راجعون


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