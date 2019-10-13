أول النهار

وصل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له الى عاصمة جمهورية صربيا (بلغراد) أمس للمشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ141 المزمع عقده في الفترة من 13 الى 17 اكتوبر الحالي.

وذكرت شبكة (الدستور) الاخبارية في بيان صحافي انه كان في استقبال الغانم لدى وصوله ممثل وزارة الخارجية الصربية المستشار ساشا يوفانوفيتش وسفير الكويت لدى جمهورية صربيا يوسف عبدالصمد وعدد من اركان السفارة.

ومن المقرر ان يلقي الغانم كلمة وفد الكويت امام الجمعية العامة للمؤتمر الذي سيناقش موضوع (دور البرلمانات في تعزيز القانون الدولي والمساهمة في التعاون الإقليمي).

كما يشارك الغانم والوفد المرافق له في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات الخليجية والعربية والاسلامية والآسيوية بغية تنسيق المواقف ازاء القضايا التي ستطرح للنقاش وتوحيد وجهات النظر بشأنها. ويضم الوفد البرلماني المرافق للغانم كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وأمين صندوق الشعبة النائب محمد الدلال وأعضاء الشعبة النواب الحميدي السبيعي وعلي الدقباسي وصفاء الهاشم اضافة الى النائبين عمر الطبطبائي وناصر الدوسري وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.

