أول النهار

جدد السفير التونسى لدى الكويت احمد بن صغير شكره للسلطات الكويتية متمثلة في وزارتي الداخلية و الخارجية على دعمهم للسفارة وتسهيل عملية اقتراع الناخبين التونسيين المقيمين بالبلاد.

وقال بن صغير في تصريح صحافي اننا ننتظر مشاركة واسعة من جميع الناخبين التونسيين في الداخل والخارج في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي انطلقت في الخارج أول من أمس الجمعة وتستمر حتى اليوم الأحد، والجميع يتطلع الى اليوم الموعود باعلان النتائج التي لن يكون فيها رابح او خاسر وستكون الديموقراطية هي الرابح الوحيد.

واضاف: اجريت الانتخابات التشريعية وبعدها الانتخابات الرئاسية حيث تشكل مرحلة متجددة لتكريس المسار الديموقراطي الذي انطلقت فيه تونس منذ سنوات والمشهد الجديد سيتشكل في غضون شهرين برئيس جديد وحكومة جديدة وبرلمان جديد.

وعن توقعاته لنسبة المشاركة في الانتخابات الحالية أشار الى ان النسبة في الجولة الرئاسية الأولى كانت اكثر من48% وهي مقبولة عالميا وكانت في التشريعية 42% ولكن كل التوقعات تشير الى أن النسبة في الجولة الرئاسية الثانية ستكون أعلى لان التنافس أصبح واضحا بين مرشحين اثنين قاما بعمل مناظرة أدلى فيها كل مرشح بدلوه وبالتالى شكل الناخب فكرة حول من سيختار ويراه صالحا.

وحول الافراج عن نبيل القروي قال بن صغير ان المرشح القروي كان في وضعية معينة ثم بحكم قضائي أصبح في وضعية أخرى وهذا من شأنه أن يعطي الانتخابات زخمها.. والمرشحان سيتنافسان بكامل حظوظهما.

وعن التسهيلات الكويتية في هذه الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية قال اننا نجد الاهتمام الكويتي على نفس القدر او اكثر من الأولى حيث تم التواصل بطريقة مباشرة من المسؤولين معي والشكر لوزارات الخارجية والداخلية والاعلام والصحافة وهذا يعكس اننا في دولة تؤمن بالحرية والديموقراطية.

ووجه الشكر لأعضاء السفارة لحضورهم المتواصل وجهودهم أثناء كل انتخابات.

وقال ان القانون يمنح للمرشح وجود مندوب له في لجنة الاقتراع لمراقبة سير العملية الانتخابية.

وعن سبب عدم تأجيل الانتخابات قال ان اللجنة العليا المستقلة للانتخابات هي التي حددت الموعد وليست الحكومة التونسية او الجهاز التنفيذي واللجنة لم تر ضرورة تأجيلها.

ودعا جميع الناخبين التونسيين في الكويت للحضور الى مقر الاقتراع بالسفارة للادلاء بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

