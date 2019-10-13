أول النهار

القاهرة - كونا: التقى الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط صباح أمس السبت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة على هامش اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية لمناقشة التدخلات العسكرية التركية في شمال شرق سورية.

وتم خلال اللقاء بحث القضايا الراهنة في منطقة الشرق الأوسط بالاضافة الى سبل التنسيق ما بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن باعتبار دولة الكويت عضوا غير دائم في المجلس. حضر الاجتماع كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالانابة، السفير صالح اللوغاني ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد البكر.

