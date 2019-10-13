أول النهار

جنيف - كونا: قال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو الجمعة الماضي ان الدعم الانساني المقدم من الكويت للتعامل مع برامج المنظمة في اليمن هو انعكاس لسياسة الكويت الانسانية وعلاقاتها المتميزة مع المنظمة. واضاف فيتورينو في تصريح لـ (كونا) على هامش اجتماعه مع مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير السفير جمال الغنيم بمقر المنظمة «لمست اهتمام الكويت ببرامج المنظمة اثناء زيارتي الاخيرة لها حيث اعربت للكويت عن تقديرنا البالغ للدعم الكويتي الذي نحصل عليه لتيسير برامجنا في المناطق التي نعمل بها».

