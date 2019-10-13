أول النهار

باريس - «كونا»: أكد «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» الخميس الماضي التزام الكويت مع الصندوق العالمي لمكافحة أمراض الايدز والسل والملاريا في مكافحة تلك الأمراض عن طريق المساهمة بمبلغ ستة ملايين دولار مقسمة على ثلاث سنوات.

وأعرب مدير ادارة العمليات في الصندوق وليد البحر خلال مشاركته في اجتماع الازادة السادس للصندوق العالمي لمكافحة أمراض الايدز والملاريا والسل بمدينة ليون الفرنسية عن الشرف بأن تكون الكويت في مصاف الدول التي تسهم في محاربة الأوبئة التي تفتك بحياة البشر، داعياً الحضور كافة الى تكاتف الجهود ودحر هذه الأوبئة مؤكدا أن يد العون الكويتية ممدودة دائما لدعم الاحتياجات الانسانية في شتى بقاع العالم.

وقال البحر في تصريح لـ (كونا) ان الصندوق اعرب للصندوق العالمي عن رغبته في تخصيص مساهمته لمعالجة اللاجئين السوريين المصابين بتلك الامراض.

وذكر ان مشاركة الصندوق الكويتي في الاجتماع جاءت استجابة للدعوة الموجهة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتأكيدا على أن الكويت التي كانت حاضرة ومساهمة في مناسبات سابقة تأتي اليوم لتجدد التزامها مع الصندوق العالمي، موضحاً ان اجتماع الازادة السادس للصندوق العالمي لمكافحة أمراض الايدز والملاريا والسل الذي تأسس عام 2002 هو شراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الطوعية والخيرية والمجتمعات المحلية المتضررة.

