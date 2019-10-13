الأولى

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عمق أواصر العلاقات الأخوية التي تربط بين الكويت والمملكة الاردنية الهاشمية وشعبيهما.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سمو أمير البلاد في مقر اقامة سموه بمدينة نيويورك من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية اطمأن خلاله على صحة سموه، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية، وللكويت وشعبها كل التطور والنماء في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وقد شكر سموه الملك عبدالله الثاني بن الحسين على ما عبر عنه من طيب المشاعر، معربا سموه عن اعتزازه وتقديره لهذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق اواصر العلاقات الاخوية التي تربط البلدين والشعبين، متمنيا له دوام الصحة والعافية وللشعب الاردني كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للملك عبدالله الثاني.

وأكد الملك عبدالله الثاني في بيان نقلته وكالة الأنباء الاردنية، عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات.

وذكر البيان ان الملك عبدالله الثاني شدد في اتصال هاتفي مع سمو أمير البلاد على أن الكويتيين بين أهلهم وعزوتهم في الأردن، وأن أي إساءة لهم إنما هي إساءة لنا، وأن أي تعرض للكويت هو تعرض لنا، ولا يعكس أو يمثل العلاقات الراسخة والأخوية التي تربط البلدين، والاحترام والمحبة والتقدير التي يكنها الأردن للكويت.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي نقل إليه خلاله استياء واستهجان الكويت لما صدر عن الجماهير الأردنية من إساءات للكويت من خلال الهتافات التي تمثل إقحاما للرياضة بأمور لا تمت لها بصلة، بل وتعد تشويها لمقاصدها وذلك خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين الكويتي والأردني مساء الخميس الماضي في عمَّان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن الوزير الصفدي عبر من جانبه عن أسفه واستيائه من هذه التصرفات التي لا تعكس طبيعة العلاقات الأخوية وما يكنه الشعب الأردني من تقدير لأشقائه في الكويت مؤكدا أن بلاده لن تقبل بمثل هذه الإساءات وستباشر اتخاذ إجراءاتها لمعرفة من يقف خلفها ومحاسبته.

من جانبه قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله إن العلاقات الكويتية - الأردنية راسخة ووثيقة وتاريخية وعميقة جدا تحظى برعاية كريمة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأخيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وأضاف الجارالله خلال مداخلة له مع تلفزيون المملكة الاردني تعليقا على ما حدث خلال مباراة منتخب الكويت ونظيره الاردني إن ما حصل من هتافات كان إساءة للعلاقات بين البلدين وإساءة للرياضة وتشويها لمقاصد الرياضة بشكل عام. واشار إلى أن العلاقات الراسخة بين البلدين أكبر بكثير من أن تنال منها محاولات رخيصة ومندسة. وأوضح الجارالله أن الهتافات في الملعب تسببت بجرح عميق لأبناء الشعب الكويتي عندما سمعوها،كونها تمجد من غزا الكويت وقتل أبناءها واستباح كل ما فيها وهو ليس ببطل قومي على الإطلاق. ولفت إلى أن الجرح كان كبيرا لأبناء الشعب الكويتي والألم كان بالغا لهم. وثمن الجارالله ردة الفعل الشعبية والرسمية على جميع المستويات من الأشقاء في الأردن والتي عكست عمق علاقاتنا ورسوخها،لافتا إلى ان ردود الفعل الأردنية لم تنحصر في بيانات، ولكن رافقتها إجراءات تم اتخاذها على أرض الواقع. وأكد ان هذه خطوة تبين حرص الأشقاء في المملكة على تطوير وتعزيز علاقاتنا والنأي بها عن جميع محاولات العبث والضرر والإساءة لروح هذه العلاقات. واشاد الجارالله بالبيانين اللذين صدرا عن مجلسي النواب والأعيان الأردنيين وعبرا من خلالهما عن شجبهما واستنكارهما لهذه التصرفات ورفضهما لها، مضيفا أن هذين البيانين مثلا رقيا وأسلوبا حضاريا جسد روح الأخوة الحقة بين البلدين.

بدوره قال رئيس الوزراء الأردني د. عمر الرزاز إن حادثة مباراة الأردن والكويت ليست من قيم الأردنيين ولا من رابطة الأخوة التي تجمعنا بالأشقاء، مشيرا الى ان الهتافات في الملعب إساءة عابثة.

وأضاف تعادلنا في الملعب وخسرنا بالمدرجات.. علاقتنا بالكويت أقوى من محاولة إساءة عابثة لا تمثلنا فالفرق شاسع بين تنافس شريف ومغالبة بأي ثمن.

ودعا رئيس الحكومة الأردنية الجميع الى العودة للأبجديات وتمتينها والبناء عليها في كل مجالات الحياة.

من جهة ثانية، أعلن الأمن العام الأردني إلقاءه القبض على اثنين من الأشخاص الذين قاموا بإطلاق عبارات مسيئة أثناء مباراة المنتخبين الكويتي والأردني.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في تصريح صحافي إن الأجهزة المعنية باشرت التحقيق مع هذين الشخصين تمهيدا لضبط باقي الأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم جميعا.