الأولى

اكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن التدخل التركي للأراضي السورية سيعقد الأمور وسيعصف بالجهود الهادفة للوصول الى حل سياسي، وسيزيد معاناة ابناء الشعب السوري، كما سيشكل تهديدا مباشرا ومساسا بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها.

واشار في تصريح للصحافيين على هامش حفل السفارة الاسبانية بعيد بلادها الوطني الى الإدانة العربية والدولية لذلك التدخل، لافتا الى صدور ادانة عربية ودولية لهذا التدخل والى ان الكويت أصدرت بيانا اكدت فيه ان هذه العمليات العسكرية ستعقد الموقف وتزيد من التصعيد والتوتر والتهديد المباشر للأمن والاستقرار في المنطقة. وحول ما اذا كان هناك اتصال كويتي- تركي حول هذا الموضوع باعتبار ان الكويت تتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا اجاب: لم يتم التواصل مع الجانب التركي في هذا الشأن. وحول زيارة الرئيس الروسي فلادمير بوتين الى المنطقة هذا الأسبوع ومستقبل العلاقات الخليجية- الروسية قال: مستقبل هذه العلاقات واعد، فروسيا تتمتع بعلاقات متميزة مع كل دول المنطقة، ونحن ننظر بتفاؤل وبارتياح الى زيارة الرئيس بوتين ونعتقد انها ستسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الروسية - الخليجية وستضيف اليها وستكون فرصة عظيمة جدا للجانبين.

وعن الأحداث العراقية ومدى صحة تدخل الكويت في تهدئة الأوضاع هناك بالتواصل مع بعض المراجع الدينية والأطراف العراقية قال: هذه الأحداث داخلية، وثقتنا كبيرة في الحكومة العراقية وفي قدرتها على احتوائها والتعامل بايجابية مع مطالب المحتجين او المتظاهرين، اما ان الكويت قد تدخلت، فنحن لا نتدخل اطلاقا في الشؤون الداخلية لأي بلد وكل ما نملكه ان نتمنى الاستقرار والهدوء والتطور لابناء الشعب العراقي. وحول ما اذا ما كانت هذه الأحداث قد تؤثر على الكويت وعلى الحدود اجاب: حدودنا مؤمنة واستعدادات الأجهزة الأمنية ممتازة، اما ان يكون العراق غير مستقر فسيؤثر ذلك ليس على الكويت فقط وإنما على المنطقة برمتها، وعندما يكون العراق مستقرا تكون المنطقة مستقرة.