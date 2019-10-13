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عواصم الوكالات: وضعت واشنطن خطوطها الحمر منذرة تركيا بعد تجاوزها خلال العملية العسكرية في شمال سورية بالتوزاي مع تهديد بمرسوم عقوبات من الرئيس دونالد ترامب في حين حذرت منظمات أممية من كارثة انسانية جديدة في سورية.

وحذر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية من أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نشاطات «غير انسانية» أو «غير مناسبة» من قبل الأتراك في العمليات التي أعلنت عنها أنقرة داخل الحدود السورية وأطلقت عليها اسم « نبع السلام» وأوضح المسؤول أن أي عمليات «تطهير عرقي» أو «قصف دون تمييز سواء جوي أو غيره ضد السكان المدنيين» يندرج ضمن النشاطات «غير الانسانية وغير المناسبة». وقال وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر انه لم يلتقط مؤشرات لاستعداد تركيا لانهاء العملية العسكرية مشيرا في ايجاز صحافي مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارك مايلي الى استمرار «التنسيق الوثيق» مع قوات سورية الديموقراطية «قسد» لكنه اضاف « لن أضع الجنود الأميركيين وسط نزاع طويل الأمد بين الأتراك والأكراد». في المقابل شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عدم تراجع بلاده عن العملية العسكرية وقال انها «ليست موجهة ضد الأكراد انما ضد التنظيمات الارهابية» في حين أكدت تركيا أنها سترد على أي عقوبات أميركية محتملة في اطار المعاملة بالمثل. وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم اصدار مرسوم بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا لثنيها عن أي عمل عسكري هجومي آخر في شمال شرق سورية. ميدانيا فر حوالي 100 ألف شخص من منازلهم في شمالي سورية، وفقا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة، غير ان مصادر كردية قدرت العدد بنحو من 200 ألف شخص ما دفع منظمات اممية للتحذير من وقوع «كارثة انسانية أخرى في سورية».

ونفت «قسد» امس ما أعلنته وزارة الدفاع التركية بأن قواتها سيطرت على بلدة رأس العين الحدودية فيما تمكنت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، والمدعومة بسلاح المدفعية والطيران، من السيطرة خلال ليل السبت الأحد على 11 قرية حدودية، غالبيتها قرب مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي.