الأولى

فتحت اللجنة الاولمبية تحقيقا رسميا بمشاركة اللاعب فهد الشمري في البطولة العربية لرياضة «الموي تاي» التي استضافتها العاصمة الاماراتية أبوظبي يوم 9 أكتوبر الحالي على أن تعرض النتائج النهائية لجهات الاختصاص الحكومية «الهيئة العامة للرياضة» ووسائل الاعلام فور انتهاء التحقيق. وفي توضيح أصدرته أمس ممهوراً بتوقيع أمين السر العام حسين المسلم أكدت اللجنة الأولمبية أن مشاركة منتخب «الموي تاي» في البطولة العربية تخضع لاختصاصها، اذ يأتي توضيح اللجنة تعقيباً على ما أثير خلال اليومين الماضيين على وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة حول مشاركة الشمري بالبطولة. وقالت اللجنة الاولمبية ان «اللجنة الرياضية للعبة «الموي تاي» هي إحدى اللجان المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية وتعمل تحت اشرافها وان مشاركة منتخب الكويت للموي تاي بالبطولة العربية تمت بموافقة وعلم اللجنة الأولمبية».

ونوهت اللجنة الأولمبية بأنها على اتصال دائم مع الاتحاد الدولي للموي تاي واللجنة المنظمة المحلية للبطولة العربية للموي تاي «أبوظبي 2019»، اذ تقدمت اللجنة الأولمبية بطلب رسمي بموافاتها بجميع الحقائق والملابسات التي صاحبت مشاركة اللاعب فهد في البطولة المذكورة سلفاً. وأكدت اللجنة الأولمبية أنها لا تألو جهدا في الدفاع عن حقوق الرياضيين الكويتيين وحمايتهم من أي مؤثرات خارجة عن المواثيق والأنظمة الرياضية المعتمدة دولياً.