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أكد رئيس جمعية السلامة المرورية د. بدر المطر أن أكثر من 83% من طرقات الكويت خارج نطاق الضمان، مشيرا إلى أن حادثة الهبوط الأرضي على الدائري السادس اكدت فشل بعض الشركات المنفذة لمشاريع الطرق.وأوضح في تصريح صحافي أن الجمعية حذرت مرارا من هذه الظواهر التي تحدث لأن الخلطات المستعملة لا تتوافق مع معايير وشروط ومواصفات السفلتة المعتمدة، وضعف الخلطة البوتومينية التي تستخدم للرصف. ولفت المطر إلى أن تكرار مثل هذه الظواهر كبد المواطنين خسائر فادحة وأهدر أموال الدولة، ولاسيما أنها كانت سببا في عدد من الحوادث المرورية، ورغم ذلك مازالت موجودة وتهدد سلامة قائدي المركبات. وشدد على أن انهاء المشكلة بحاجة إلى اجراءات شاملة على رأسها ضبط جودة خلطة الاسفلت المستخدمة واتباع المعايير الفنية في عمليات التنفيذ التي تحتاج الى اغلاق الطريق نحو 12 ساعة تتوزع على الليل والنهار ودرجات حرارة مقبولة، وتشديد الرقابة على المواد والمقاولين.

