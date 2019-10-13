وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أول من أمس في مقر إقامة سموه بمدينة نيويورك اتصالا هاتفيا من أخيه عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اطمأن خلاله على صحة سموه متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت وشعبها الشقيق كل التطور والنماء في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

هذا وقد شكر سموه عبدالله الثاني بن الحسين على ما عبر عنه من طيب المشاعر، معربا سموه عن اعتزازه وتقديره لهذه المبادرة الكريمة التي تُجسِّد عمق اواصر العلاقات الاخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا له دوام الصحة والعافية وللشعب الاردني الشقيق كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

من جانبه، أكد الملك عبدالله الثاني، عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين ، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات. وشدد في بيان نقلته وكالة الانباء الاردنية أن الملك عبدالله الثاني أكد أن الكويتيين بين أهلهم وعزوتهم في الأردن، وأن أي إساءة لهم إنما هي إساءة لنا، وأن أي تعرض للكويت هو تعرض لنا، ولا يعكس أو يمثل العلاقات الراسخة والأخوية التي تربط البلدين ، والاحترام والمحبة والتقدير التي يكنها الأردن للكويت.

