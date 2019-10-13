وطن النهار

أجرى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي نقل إليه خلاله استياء واستهجان الكويت لما صدر عن الجماهير الأردنية من إساءات للكويت من خلال الهتافات التي تمثل إقحاما للرياضة بأمور لا تمت لها بصلة بل وتشويها لمقاصدها وذلك خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين الكويتي والأردني مساء اليوم الخميس في عمان.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان: إن الوزير الصفدي عبر من جانبه عن أسفه واستيائه من هذه التصرفات التي لا تعكس طبيعة العلاقات الأخوية وما يكنه الشعب الأردني من تقدير لأشقائه في الكويت مؤكدا أن بلاده لن تقبل بمثل هذه الإساءات وستباشر اتخاذ إجراءاتها لمعرفة من يقف خلفها ومحاسبته.

علاقات تاريخية

من جانبه قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله إن العلاقات الكويتية - الأردنية راسخة ووثيقة وتاريخية وعميقة جدا تحظى برعاية كريمة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأخيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وأضاف الجارالله خلال مداخلة له مع (تلفزيون المملكة) الاردني تعليقا على ما حدث خلال مباراة منتخب الكويت ونظيره الاردني أخيراً إن ما حصل من هتافات كان إساءة للعلاقات بين البلدين وإساءة للرياضة وتشويه مقاصد الرياضة بشكل عام. واشار إلى أن العلاقات الراسخة بين البلدين أكبر بكثير من أن تنال منها محاولات رخيصة ومندسة.

وأوضح الجارالله أن الهتافات في الملعب «تسببت في جرح عميق لأبناء الشعب الكويتي عندما سمعوها كونها تمجد بمن غزا الكويت وقتل أبناءها واستباح كل ما فيها وهو ليس ببطل قومي على الإطلاق».

ولفت إلى أن «الجرح كان كبيرا لأبناء الشعب الكويتي والألم كان بالغا لهم».

وثمن الجارالله ردة الفعل الشعبية والرسمية على جميع المستويات من الأشقاء في الأردن والتي عكست عمق علاقاتنا ورسوخها لافتا إلى ان ردود الفعل الأردنية لم تنحصر في بيانات ولكن رافقها إجراءات تم اتخاذها على أرض الواقع.

تعامل حضاري

وأكد ان هذه خطوة تبين حرص الأشقاء في المملكة على تطوير وتعزيز علاقاتنا والنأي بهذه العلاقة عن جميع محاولات العبث والضرر والإساءة لروح هذه العلاقات.

واشاد الجارالله بالبيانين اللذين صدرا عن مجلسي النواب والأعيان الأردنيين وعبرا من خلالهما عن شجبهما واستنكارهما لهذه التصرفات ورفضهما لها، مضيفا أن هذين البيانين مثلا رقيا وأسلوبا حضاريا جسد روح الأخوة الحقة بين البلدين.

وشهدت مباراة الكويت والاردن ضمن التصفيات الآسيوية التأهيلية لكأسي العالم وآسيا التي اقيمت على ستاد عمان الدولي امس الخميس هتافات «مسيئة وغير مسؤولة» ضد الكويت سرعان ما تداركتها الاوساط الرسمية والشعبية الاردنية بالاستنكار والاستهجان والتأكيد على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين والاعتزاز بها.

إلى ذلك قال رئيس الوزراء الاردني الدكتور عمر الرزاز: ان حادثة مباراة الاردن والكويت «ليست من قيم الاردنيين ولا من رابطة الاخوة التي تجمعنا بالأشقاء» مشيرا الى ان الهتافات في الملعب «إساءة عابثة».

واضاف في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) «تعادلنا في الملعب وخسرنا بالمدرجات .. علاقتنا بالكويت اقوى من محاولة اساءة عابثة لا تمثلنا فالفرق شاسع بين تنافس شريف ومغالبة بأي ثمن». ودعا رئيس الحكومة الاردنية الجميع الى العودة للابجديات وتمتينها والبناء عليها في كل مجالات الحياة.

محاولات رخيصة

من جهته اكد سفير الكويت لدى الاردن عزيز الديحاني «متانة ورسوخ» العلاقات بين الكويت والاردن مشددا على انها اكبر بكثير من ان تنال منها هتافات «غير مسؤولة» ومحاولات «رخيصة» للمساس بها.

وثمن الديحاني في تصريح لـ(كونا) ردة الفعل الاردنية الرسمية والشعبية التي استهجنت هذا السلوك ورفضته بشكل قاطع من «فئة» من الجماهير التي حضرت مباراة المنتخبين الكويتي والاردني امس الخميس لافتا الى ان ردة الفعل محل «تقدير واعتزاز» لدى الكويتيين.

واشاد بما صدر من مجلس النواب الاردني من بيان لرفض المساس بالكويت وشعبها واستنكار رئيس مجلس الاعيان الاردني فيصل الفايز لهذه الاساءة.

كما اشاد بحرص المسؤولين في الاتحاد الاردني لكرة القدم على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمحاسبة «المسيئين» وهو ما يعكس مكانة الكويت «الكبيرة» لدى الاردن ويؤكدها.

واضاف ان الكويت كانت وما زالت «منارة للسماحة والحكمة ومظلة حاضنة لكل الاشقاء العرب» من منطلق الأخوة ووحدة المصير المشترك معوِّلاً على «وعي» الشعبين الشقيقين بتجاوز هذا الحدث العابر وايقاف كل من يحاول المساس بالعلاقات او الاساءة لها عند حدوده.

واشار الى ان العلاقات بين البلدين بلغت مستويات متقدمة ومتطورة في ظل «الرعاية الكريمة والاهتمام البالغ» من لدن سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح واخيه العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بمختلف المجالات وعلى جميع المستويات.

