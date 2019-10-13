وطن النهار

أعرب رئيس مجلس الاعيان الأردني فيصل الفايز عن «استنكاره ورفضه الشديدين» للاساءات التي صدرت عن «ثلة قليلة مندسة» بحق الكويت وشعبها خلال مباراة في كرة القدم.

جاء ذلك في تصريح صحافي للفايز عقب مباراة الكويت والاردن على ستاد عمان الدولي ضمن تصفيات كأسي العالم وآسيا والتي شهدت هتافات مسيئة للكويت لا تمت للرياضة بأي صلة. وطالب الفايز اتحاد كرة القدم الأردني والجهات المعنية بمتابعة مطلقي هذه الاساءات ومحاسبتهم وفق القانون، مؤكدا في الوقت ذاته عمق العلاقات الاردنية الكويتية القائمة على «وحدة الهدف والمصير والمصالح المشتركة».

وقال إن الأردنيين يقدرون المستوى الرفيع الذي وصلت اليه علاقات البلدين الشقيقين كونها تشكل «نموذجا» في العمل العربي المشترك مشيرا الى أنها تجاوزت المصالح ذات الاهتمام المشترك الى المصير والهدف الواحد.

وأضاف أن القيادتين السياسيتين العليا لدى البلدين في تنسيق وتشاور دائمين حول كل ما من شأنه ان يسهم في البناء على العلاقات «التاريخية المتجذرة» بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين ويخدم مختلف قضايا الأمة العادلة.

واكد أن الأردنيين «يثمنون عاليا» مواقف سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الداعمة للأردن خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الاردن «جراء ما يحيط بنا من ازمات، مضيفا ان «الكويت وقيادتها وشعبها كانا على الدوام الى جانب الاردن وحريصون على امنه واستقراره».

