وطن النهار

قال سفير المملكة الاردنية لدى البلاد صقر ابو شتال، ان العلاقات الأردنية الكويتية تقف على أرضية صلبة ومتجذرة تُرجمت وعُكست من خلال ردة الفعل الأردني الرسمي والشعبي الرافض والمستنكر لهتافات البعض يوم الخميس الماضي.

واضاف: «لقد انعكست قوة وعمق العلاقات الأردنية الكويتية على نبض الشعب الأردني بجميع مكوناته فهم يكنون لشعب الكويت مشاعر قلبية عربية أصيلة تجاه.

وتابع: إن الإساءة التي صدرت عن (زمرة) خلال مباراة الفريقين الشقيقين على ستاد عمان الدولي مرفوضة تماماً، فالشعب يرفض هذه التصرفات ويطالب بمحاسبة هذه الفئة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ليكونوا عبرة لأي محاولات للنيل والعبث بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين التي تحظى برعاية مباشرة من الملك عبدالله بن الحسين وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد.

واضاف لقد عكست اتصالات الملك بأخيه صاحب السمو مدى عمق وأواصر الأخوة بينهما وبين البلدين الشقيقين وكذلك الاتصال المباشر من وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بأخيه الشيخ صباح الخالد وزير الخارجية منذ لحظة حصولها إضافة إلى تصريح رئيس الوزراء الأردني والبيانات الصادرة من مجلس الأمة الأردني بشقيه والنواب والأعيان والاتحاد الأردني لكرة القدم وكبار رجال الدولة الأردنيين والكتاب والاعلاميين ووجهاء العشائر الأردنية ووسائل التواصل الاجتماعي سواء كانت من داخل المملكة أو خارجها والتي أعربت بصوت واحد من ومشاعر قلبية واحدة.

وقال: كما كان لمداخلة نائب وزير الخارجية خالد الجارالله في تلفزيون المملكة الأثر الكبير والترجمة الحقيقة لمعنى الأخوة ونموذج العلاقات بين بلدينا.

وستبقى الكويت بلد ومركز الإنسانية وشقيقتها الأردن عصيتين عن السماح بالنيل أو المساس بقوة علاقاتهما حيث أن كل من البلدين يمثل العمق الاستراتيجي للآخر. نقول «إلا الكويت» وعلاقات الأردن بها لايمكن أن تسمح لأي عابث أو جاهل بالنيل منها وان الإساءة التي طالت وجرحت أهلنا بالكويت جرحتنا وأساءت الى المملكة الأردنية الهاشمية والذي سيبقى كما عهده أهل الكويت وحسن ظنهم بالنشامى الأردنيين. حفظ الله الأردن والكويت وشعبيهما من كل مكروه وأدام الله عليهما نعمة الأمن والأمان.

