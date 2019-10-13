وطن النهار

استنكر مجلس النواب الأردني محاولة المساس بروابط «الأخوة العميقة» التي تربط بين البلدين الأردن والكويت خلال مباراة في كرة القدم مؤكدا رفضه العبث بعلاقة مع شقيق «له مواقف لا مجال لنكرانها أو تجاوزها». جاء ذلك في بيان أصدره مجلس النواب عقب مباراة الكويت والاردن على ستاد عمان الدولي ضمن تصفيات كأسي العالم وآسيا والتي شهدت هتافات مسيئة للكويت لا تمت للرياضة بأي صلة.

وشدد المجلس على أن أي محاولة للنيل من العلاقة (الأردنية - الكويتية) هي محاولة لضرب العلاقة التي تمثل «عمقا عربيا راسخا» لافتا إلى أن الكويت تمثل «مساحة عربية من الحكمة والمسامحة وتشكل إرثا عربيا في التزامها بقيم القومية التي تجعلها في مقدمة الأمة في الرأي والمشورة». وأكد رسوخ العلاقة بين البلدين والتي تحظى برعاية من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ووجوب احترامها من قبل الجميع والدفع بها قدما.

وبيَّن أهمية وحدة الصف العربي وتماسكه في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة «وألا تكون الرياضة سببا في الفرقة والتشتت او العبث».

وجدد المجلس استنكاره كل الهتافات المسيئة التي صدرت عن بعض الجماهير خلال المباراة واعتبرها غير ممثلة للشعب الأردني «الذي يعترف للكويت أهلا وأميرا وحكومة وبرلمانا بجميل ما تقدمه من دعم موصول لأمتيها العربية والإسلامية».