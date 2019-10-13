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وطن النهار

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أبورمان: الشعب الكويتي الأقرب للأردن


أكد وزير الثقافة وزير الشباب الاردني د. محمد أبو رمان أول من أمس ان الشعب الكويتي «من اقرب الشعوب للاردن» واصفا ما حدث من هتافات «غير مسؤولة» اثناء مباراة منتخبي البلدين بـ «الاستفزازية».
وقال أبو رمان في صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن الاردن يرفض هذه الهتافات مشيرا الى انها «لا تمثله كشعب ولا يقبل بها وتسيء لموقفه تجاه الشعب الكويتي الشقيق».
واضاف «طالما وقف الاشقاء في الكويت مع الاردن وكانوا اهلا واخوانا لنا .. احتضنوا ابناءنا في الغربة وفتحوا لهم البيت وعاملوهم على افضل ما يكون والشعب الكويتي من اقرب الشعوب لنا».


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