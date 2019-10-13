وطن النهار

شهد الشارع الأردني ردة فعل ملؤها «الاستنكار والاستهجان» ضد الهتافات «غير المسؤولة» التي شابت مباراة كرة القدم بين المنتخب الكويتي والأردني ضمن تصفيات آسيا الخميس الماضي.

فبعد بيانات الجهات الرسمية الأردنية الحريصة على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واستنكارها «الشديد» للفئة القليلة التي حاولت العبث بها عجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات وتغريدات ومنشورات تؤكد العلاقة الأخوية المتينة وأصالتها.

وعكست هذه المواقع حالة رفض واسعة للهتافات المسيئة «الفردية» التي خرجت من بعض الجماهير خلال مباراة المنتخبين الكويتي والأردني ضمن التصفيات التأهيلية لكأسي العالم وآسيا. وامتلأت هذه المواقع بتعليقات وشعارات لمواطنين أردنيين تؤكد «محبتهم» للكويت وقيادته وشعبه معبرين عن «رفضهم واستهجانهم» لأي محاولة غير مسؤولة أو تصرف يسيء للعلاقات بين البلدين الشقيقين. أما الشارع الرياضي الأردني فكان له نصيب مع هذه الوقفة «الأصيلة» حيث نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس اتحاد الإعلام الرياضي الاردني امجد المجالي القول بأن الهتافات المسيئة لا تمثل الشعب الاردني الذي تربطه علاقات متميزة مع الأشقاء في الكويت.

