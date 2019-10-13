وطن النهار

اعربت السفيرة الفرنسية لدى البلاد ماري ماسدوبوي عن ارتياحها الكبير لتواجدها في الكويت وعما تقدمه الكويت من تسهيلات للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها.

وقالت في كلمة القتها بمناسبة حفل الوداع الذي اقامته لسفيري الجزائر والعراق بحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى البلاد: «احنا مرتاحين كثيرا هنا بالكويت» مشددة على ضرورة الحوار لحل قضايا المنطقة والعالم.

ورحبت السفرة الفرنسية بضيوفها مشيدة بما قدمه سفير العراق لدى البلاد علاء الهاشمي من تطوير العلاقات الكويتية - العراقية، مؤكدة في ذات الوقت اهمية ان تكون للعلاقات الكويتية - العراقية متميزة وان يكون هناك تقارب لتجاوز الماضي لما يربط الكويت بالعراق من قواسم كثيرة مشتركة.

وقالت: الكويت بلد مهم للعراق وما قام به السفير الهاشمي شيء عظيم حيث ان العلاقات بين الكويت والعراق جيدة جدا.

واشادت بالمهام التي قام بها سفير الجزائر لدى الكويت المنتهية مهامه مشيرة الى تجربته وخبرته الكبيرة في العمل الدبلوماسي في عدد من الدول الاوروبية والعربية واضافت: انا فخورة بصداقته خصوصا انه عمل بفرنسا مرتين كما انه عين الان سفيرا لبلده في المغرب وهذا امر جيد لاهمية العلاقة بين الجزائر والمغرب مؤكدة انه سينجح في بناء علاقة متميزة بين بلده والمغرب، منوهة في ذات الوقت الى ان علاقة بلدها بالجزائر علاقة متميزة جدا.

وقالت مخاطبة ضيوفها: اعتقد اننا نتقاسم جميعا نفس المبادئ والافكار لحل القضايا المهمة وتعزيز التعاون فيما بيننا وقد وجدنا كل الدعم من السلطات الكويتية لتسهيل هذه المهمة.

مغادرة الكويت

ومن جانبه اعرب السفير العراقي لدى البلاد علاء الهاشمي عن شكره للسفيرة الفرنسية وللحضور.

وقال: نحن لسنا سعداء لمغادرتنا الكويت ولكن لدينا ارتباطات ومهام اخرى في بلدنا وعملي في الكويت هو السهل الممتنع لان الكويت لديها نفس العادات والثقافة واللغة كبلدي العراق ولكنه ممتنع للتاريخ المرير بين البلدين ولذلك فالمهمة تتعلق باعطاء صورة جديدة للعراق في الكويت ومحاولة القضاء على العقدة الداخلية التي خلفها الغزو الصدامي لدى المجتمع الكويتي لانهم لم ينسوا غزو صدام حسين للكويت والذي لا يزال موجودا في قلوب وعقول الناس.

وتابع كلامه: الفوز باصدقاء جدد من الكويت ليس بالسهل بالنسبة لسفير العراق في الكويت لكن الحمد لله عملت ما بوسعي من اجل ذلك وانا فخور بانني عملت من اجل تطوير العلاقات بين بلدينا وتجازو كل الصعاب.

وقال: حاولت ان افعل ما بوسعي لاستقبل اكثر من 100 لجنة عراقية زائرة للكويت اثناء فترة تواجدي بالكويت وهذا ليس بالامر السهل ان تعمل مع هذا العدد الكبير من اللجان وفي نفس الوقت ان يزور عدد من مسؤولي البلدين العراق والكويت وكان اهمها زيارة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد للعراق وكذلك زيارات لقيادات عراقية عليا للكويت.

نظرة للمستقبل

ولفت الى انه حث اصدقاءه في الكويت بعدم نسيان الماضي ولا يمكن تجاهله ولكن لابد ان ننظر الى المستقبل لان مستقبل العلاقات بين بلدينا واعد ولدينا العديد من مجالات التعاون وبشكل وثيق ودعونا نعمل من اجل الاجيال الجديدة ولعلاقاتنا الجديدة مؤكدا ان جميع الابواب مفتوحة للمستثمرين الكويتيين ولرجال الاعمال وهذا امر مهم في هذه الفترة لعودة العلاقات بشكل جيد بعد قطيعة دامت سنين.

و اضاف: وانا اترك الكويت قد تركت فيها حجر الاساس للسفراء المقبلين لتطويرعلاقتنا لبناء علاقات وثيقة وفي مجالات عديدة بيننا، ووصف تجربته بالكويت بالتجربة الثرية والغنية لافتا الى ان الكويت على صغرها حاضنة وحاضرة في الكثير من الاحداث الاقليمية والعالمية والمنظمات الدولية وفي سياسات المنطقة حيث انها تنتهج سياسة الاعتدال والتوازن التي ينتهجها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد اعاده الله سالما الى الكويت ولعبت دورا مركزيا ومهم في المنطقة وبين العراق والكويت ودول الخليج.

وقال: هذه التجربة لن يستطيع للدبلوماسي ان يتحصل عليها في اي دولة اخرى لطبيعة العلاقات الروتينية والكلاسيكية في اماكن متعددة لكن هنا بالكويت كل شي حاضر ومتجدد ويحتاج الى موقف لان الكويت محصورة بين 3 دول كبيرة هي العراق والسعودية وايران ولان دورها محوري فضلا عن وجود القيادة الحكيمة.

واضاف من يرى من هذه الدول الثلات يرى ان عليه واجبا مقدسا ان يفتح جسورا وطرقا كثيرة يمهد بها حتى يبني جدارا من الثقة التي تؤهل تواصل قيادات بلدينا كما نحتاج الى ضرورة تواصل للطبقة المتوسطة والمثقفة وتواصل ايضا عامة المجتمع الى ان تعود علاقتنا مثلما كانت عليه العلاقة بين بلدينا ايام ستينيات القرن الماضي مؤكدا ان هذه المهمة تحتاج الى مهندس معماري.

وحول مدى سهولة مهمة السفير المقبل قال: عندما نضع حجر الاساس لبناء معين نحتاج ان تستقيم بقية الاحجار الاخرى المكونة للمبنى والا سينهار و لذلك تبقى المهمة صعبة لان ما انجز خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة كان بمثابة حجر الاساس ويحتاج الى اكماله بكل استقامته وكل القضايا الجميلة الفنية التي تعكس العلاقة بين بلدينا وليس الهدف فقط بناء جدار وهذا امر سهل لكن بناء جدار محبة وامان وثقة واطمئنان بين دول مجاورة لها تاريخ ليس جيدا وهنا نحتاج الى نوعية معينة من البناء ذي اسس متينة وسليمة لكي تستمر وتتواصل هذه الديمومة من العلاقات الطيبة خصوصا ان افاق العلاقة المستقبلية بالمحور الاقتصادي و الاستثماري بالمنطقة سيكون العراق الممر الطبيعي للكويت و دول الخليج الاخرى الى دول العالم واوروبا وتركيا وهذه العلاقة لابد ان تستمر وبتقديم للمزيد من العطاء فاذا توقفنا او تراجعنا لاي سبب او لاخر اكيد لن تكون السنوات المقبلة سلسة وسهلة.

دعم العراق

واضاف: عملت على دعم مكانة العراق في نفوس المواطن الكويتي واصررت وبدعم الاشقاء الكويتين ان تصبح سفارة العراق واحة اطمئنان وأمان لمن يدخلها بعدما كانت تشكل عامل خوف للمواطن العراقي وكذلك الكويتي ايام النظام الصدامي والان اصبح المواطن الكويتي يدخل السفارة باطمئنان وهذا ما جسدته عندما اقمنا الغبقة الرمضانية السباقة حيث استقبلنا اكثر من 350 ضيفا و40 سفيرا حيث استمتعوا بالاجواء الاخوية والفنية والغذائية التي تفرت في مبنى السفارة الذي كان يمثل نقطة رعب ايام النظام السابق وهذا انجاز ليس بالامر الهين.

ونفى ان يكون العراق قد قدم اسما لسفيره الجديد في الكويت الى الان ولفت الى ان الوضع في العراق يتجه الى الهدوء والاطمئنان خصوصا بعد مروره بفترة حرجة ولكن بالصبر والعمل استطاع العراق الخروج من ازمته معتقدا ان القيادة العراقية متاكدة بان مسيرتها ستتلاءم مع متطلبات الشعب العراقي وقطاعاته الشبابية.

وكشف انه مهمته في الكويت ستنتهي نهاية اكتوبر الحالي وسيعود الى بغداد للعمل في وزارة الخارجية العراقية، لافتا الى انه سيكون متواصلا دائما مع الكويت عبر تواجد زوجته واولاده في الكويت.

وحول البدء في تنفيذ تطوير منفذ صفوان اجاب الهاشمي الاتفاقات الاولية بعد التوقيع ستتوالى والقضية متروكة للجانب الهندسي والاداري للمشروع لان المشروع كبير لكن وضع له الاساسيات وحجر التفاهم العراقي الكويتي وعند استكمال الموافقات الاصولية من الجانبين وتصديق البرلمان سيبدأ التنفيذ فورا.

وعما اذا كان ذلك سيكون قبل نهاية هذا العام قال: اتفق وزيرا تجارة البلدين على الاستعجال بسرعة التنفيذ وهذا مطلب اساسي لفتح التجارة البينية بين البلدين.

وعن الاوضاع في العراق واذا كان هناك اي تهديد للحدود مع الكويت اجاب الامور جيدة جدا ولا خوف على الاشقاء في الكويت فهذه التحركات طبيعية وهذه هي الديموقراطية الجديدة التي لا تأتي بالسهل وحتى نستكمل ادواتنا النيابية والنقابية والحكومية هذا الحراك الشعبي والنقابي مهم وضروري جدا ومطالب مشروعة للناس.

قضايا داخلية

وأضاف: الكويت ليس لها علاقة بما يحدث ولا خوف عليها لان ما حدث قضية داخلية ولابد ان ننتهي منها ومن تنفيذ مطالب هذه التحركات حيث تم الغاء مكاتب المفتشين العامين والغاء مجالس المحافظات وهي بيروقراطيات كانت تعوق بطريقة او اخرى الاداء الحكومي كما ان الباب مفتوح امام المحافظين ولمن يريد ان ينجز ويتميز لان ادوات الانجاز اصبحت سهلة واعطيت صلاحيات للمحافظين واعتقد اننا سنرى مستقبلا تصاعد في الاداء الحكومي لخدمة الناس.

ولفت الى ان القنصلية العراقية لم تتوقف عن اصدار تأشيرات الزيارة للعراق بمعدل من 700 الى 800 تأشيرة واحيانا تصل الى منح 1000 تاشيرة باليوم الواحد خلال شهر محرم.

واعرب الهاشمي عن حزنه الشديد لانتهاء مهامه بالكويت، مشيرا الى انه استطاع وخلال 3 سنوات ان يقيم علاقات متميزة مع عدد كبير ممن وصفهم بالاصدقاء والزملاء والاخوة دون ان ينسى الجندي المجهول وهو زوجته التي قال انها شجعتني وساعدتني على اقامة هذه العلاقات معتبرا اياها بحجر الاساس لبناء هذه العلاقة لانها ولدت في الكويت وهذا امر مهم جدا واشكرها على دعمها واشكركم جميعا على الدعم واشكر السفيرة ماري على هذه الاستضافة.

