وطن النهار

اعرب سفير الجزائر لدى البلاد عبد الحميد عبداوي عن حزنه لمغادرته الكويت لانتهاء مهامه سفيرا لبلده.

وقال في كلمة القاها امام الحضور في حفل وداع أقامته الجالية الجزائرية بمناسبة انتهاء مهامه في الكويت: علاقتنا السياسية مع الكويت عميقة ومتميزة وعملت خلال فترة تواجدي بالكويت على تعزيزها وتطويرها ونحتاج الى تطوير علاقتنا الاقتصادية اكثر فاكثر.

ولفت الى انه عمل على تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات منوها الى انه لاقى ترحيبا كبيرا من قبل المسؤولين الكويتيين وتسهيلات كبيرة أسهمت في تذليل العقبات لاستكمال مهمته على اكمل وجه.

وأوضح: انه استطاع خلال تواجده في الكويت اقامة علاقات صداقة مع العديد من المواطنين الكويتيين واصفا الشعب الكويتي بالشعب الكريم والمضياف.

واشار الى ان تجربته في الكويت تجربة رائدة وأنه استفاد الكثير منها، منوها الى ان الجالية الجزائرية في الكويت نوعية ومهمة رغم عددها القليل وأنها تتمتع بوضع جيد جدا وليس لديها اي مشاكل، مشددا على ضرورة تواصل السفارة مع ابناء الجالية وان تبقى أبواب السفارة مفتوحة امام الجميع وطالب بتذليل اي صعوبات أو عراقيل ادارية امام المواطنين الجزائريين المقيمين بالكويت من خلال تعاملهم مع طاقم السفارة.

واوضح ان مهمته المقبلة في المغرب ستكون سهلة وصعبة في نفس الوقت حيث ان من وصفه بالمغرب الشقيق يتقاسم مع الجزائر عوامل عديدة منها الجغرافيا والعادات والتقاليد واللغة والدين، املا ان تتكلل مهمته بالنجاح والتوفيق وان يسهم في تطوير العلاقات الجزائرية المغربية.

واختتم كلامه بالشكر لاعضاء الجالية على هذا التكريم وعلى ما قدموه له خلال تواجده في الكويت مشددا على ضرورة ان تستفيد بلاده من الكوادر الموجودة في الكويت حيث ان بلادها تشهد تغيرا كبيرا في الفترة الحالية.

