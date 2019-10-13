وطن النهار

احتفى برنامج «سفراء فوق العادة» في جمهورية مصر العربية بتكريم الشيخة انتصار المحمد الصباح سفيرة للمرأة العربية، ضمن احتفالية أقامها البرنامج في الكويت بملتقى نجلاء النقي الثقافي، بحضور مجموعة من الشخصيات النسائية والرجالية الفاعلة في عدة مجالات بينهم الفنانون جاسم النبهان واسمهان توفيق، وخالد الظفيري مدير مكتب الشيخة انتصار المحمد الذي بذل جهودا في سبيل اظهار الاحتفالية بالصورة الجميلة، وتخلل الحفل تكريم شخصيات نسائية ورجالية ساهمت في دعم الحملات التطوعية وحقوق الانسان وخدمة المعاقين، واجراء حوار لبرنامج «سفراء فوق العادة».

وفي هذا الاطار اعربت عن سعادتها الغامرة بهذا التكريم معتبرة ذلك تكريما لكويت الانسانية والعمل الخيري الذي يحظى برعاية كريمة من قائد الانسانية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي نتضرع الى المولى عزوجل أن يعيده سالما معافى الى بلده وشعبه، معربة عن شكرها وتقديرها لنجلاء النقي وملتقاها الثقافي باحتضان مثل تلك النوعية من الاحتفالات والحوارت الثقافية والاجتماعية.

من جانبه قال رئيس الأكاديمية العربية لفنون الاعلام وأمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين د. مصطفى الأدور أنه في اطار جولة البرنامج العربي الدولي لتكريم سفراء فوق العادة، تشرفنا بالحضور في دولة الكويت لتكريم عدد من الشخصيات الكويتية البارزة التي لها مكانة في مجال العمل التطوعي، حيث قمنا بتكريم الشيخة انتصار المحمد الصباح التي تقود حملة وطنية بعنوان «أنت تستحق» تقديرا لدورها اللافت ورسالتها في مجال العمل الخيري والانساني، بحضور سيدات المجتمع الكويتي وشخصيات عربية، حيث تم منحها درع سفير فوق العادة ووشاح التكريم.

