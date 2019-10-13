وطن النهار

هنأ نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أهالي المواطنين الذين اطلق سراحهم أخيراً من قبل السلطات القبرصية وعادوا للبلاد، وقال: مررنا بأيام صعبة بكل أسف ولكن استطعنا تجاوزها.

جاء ذلك ضمن تصريحات أدلى بها خلال احتفال السفارة الاسبانية بالعيد الوطني لبلادها.

وقال في الواقع المسؤولون في الوزارة ومنذ اللحظات الأولى من الاحتجاز وحتى بعد وقوع المشاجرة كانوا على تواصل مع السلطات القبرصية واستطيع ان اؤكد ان السلطات القبرصية كانت متجاوبة منذ البداية وأيضا كان هناك اتصال من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بنظيره القبرصي وتم التجاوب لهذا الاتصال وتمكنا من طي صفحة هذا الملف وهم الان بين اهلهم وذويهم.

وعن الإدانة العربية والدولية للتدخل التركي للأراضي السورية اجاب الجار الله: بالفعل هناك ادانة عربية ودولية لهذا التدخل والكويت أصدرت بيانا أكدنا فيه ان هذه العمليات العسكرية ستعقد الموقف وتزيد من التصعيد والتوتر والتهديد المباشر للأمر والاستقرار في المنطقة وستقوض فرص السلام وفرص الوصول الى الحل السياسي لهذه الأزمة الطاحنة في سورية الشقيقة.

واضاف: كنا متفائلين بتوصل المبعوث الدولي الى تشكيل اللجنة الدستورية وكنا متفائلين بان تباشر هذه اللجنة أعمالها وان تكون هناك خطوات عملية وملموسة على طريق الحل السياسي ولكن في اعتقادنا ان ما حصل سيعقد الأمور وسيعصف بالجهود الهادفة للوصول الى الحل السياسي وسيزيد من معاناة ابناء الشعب السوري الشقيق وسيشكل تهديدا مباشرا ومساسا بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها وحول ما اذا كان هناك اتصال كويتي تركي حول هذا الموضوع باعتبار ان الكويت تتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا اجاب: الحقيقية لم يتم التواصل مع الجانب التركي حول هذا الموضوع ولكن لدينا علاقات متميزة وطيبة ما أصدقائنا في الجمهورية التركية.

وحول زيارة الرئيس الروسي فلادمير بوتين الى المنطقة خلال هذا الأسبوع ومستقبل العلاقات الخليجية الروسية قال: مستقبل هذه العلاقات دائما مستقبل واعد وروسيا تتمتع بعلاقات متميزة مع كل دول المنطقة وننظر بتفاؤل وبارتياح لزيارة الرئيس بوتين الى المنطقة ونعتقد ان هذه الزيارة ستسهم قي تطوير وتعزيز العلاقات الروسية الخليجية وستضيف إضافات مهمة جدا لهذه العلاقات خصوصا ونحن في هذه المنطقة والعالم اجمع يمر بظروف دقيقة وحرجة وبالتالي عندما تتوافر فرصة للتشاور والتنسيق مع الرئيس بوتين اعتقد انها ستكون فرصة عظيمة جدا.

وحول الأحداث العراقية ومدى صحة تدخل الكويت في تهدئة الأوضاع وذلك بالتواصل مع بعض المراجع الدينية والأطراف العراقية قال: هذه الأحداث داخلية ونتألم لها وثقتنا كبيرة جدا في الحكومة العراقية وفي قدرتها على احتوائها.

والتعامل بايجابية مع مطالب المحتجين اوالمتظاهرين اما ان الكويت قد تدخلت فالنهج الكويتي معروف ونحن لا نتدخل اطلاقا في الشؤون الداخلية لأي بلد وكل ما نملكه ان نتمنى الاستقرار والهدوء والتطور لابناء الشعب العراقي.

وحول ما اذا ما كانت هذه الأحداث قد تؤثر على الكويت وعلى الحدود اجاب: حدودنا مؤمنة واستعدادات الأجهزة الأمنية استعدادات ممتازة اما ان يكون العراق غير مستقر بكل تاكيد هذا سيؤثر ليس فقط على الكويت وإنما على المنطقة برمتها.

وقال: عندما يكون العراق مستقرا المنطقة ستكون مستقرة بكل تاكيد

وحول اعلان الرئيس الأميركي عن سحب جنوده من المنطقة واذا ما كان ذلك يشمل جنوده في الكويت اجاب: انا شخصيا لم اسمع بسحب أميركا جنودها من المنطقة فلدينا قاعدة أميركية موجودة ولم نخطر على الإطلاق بانه سيتم سحب القوات منها أو تخفيضها

وحول اجتماعات اللجنة القنصلية الكويتية السعودية الثانية قال الجار الله: هذا الاجتماع الثاني للجنة وفي اعتقادي ان هذا الحجم الكبير في العلاقات بين المملكة العربية السعودية والكويت يحتاج الى رعاية والى اهتمام ومتابعة ونحن نشعر بارتياح تام لهذه الاجتماعات وهي ستتواصل بشكل دوري مع الأشقاء في المملكة لاننا نشعر وهم كذلك بان هناك أمور وملفات ومواضع تحتاج الى متابعة.

ونفى الجار الله تلقي الكويت اسم سفير العراق الجديد بعد انتهاء مهام سفيرها هنا علاء الهاشمي وقال لم نتلق لحد الان رسميا تسمية السفير العراقي الجديد.

وحول التطورات في الازمة اليمنية ووجود بوادر للحل قال: انا لست مطلعا عن وجود اتفاقيات أو تفاهمات بهذا الخصوص ولكن كمتابع للوضع في اليمن ولمسار الأزمة بالفعل هناك تصريحات من الجانب اليمني ومن الأشقاء في المملكة السعودية وهعي تصريحات إيجابية وتوحي بان الأمور تسير بالاتجاه الصحيح نحو طاولة المفاوضات والمزيد من المشاورات من الجانبين لاقرار الحل السلمي وانهاء الكارثة والمأساة التي يعيشها الشعب اليمني.

وحول رسالة الكويت الى ايران لخفض التوتر في المنطقة قال: الرسالة الكويتية دائما واضحة ونرددها دائما وهو أننا دعاة حوار وتهدئة ونتمنى من جميع الأطراف في هذا التصعيد ان يلتزموا بالحوار والتهدئة.

وعن المناسبة اعرب نائب وزير الخارجية خالد الجار الله عن سعادته لمشاركته في احتفال السفارة الإسبانية بالعيد الوطني وقال نتمتع بعلاقات وثيقة ومتميزة مع أصدقائنا في اسبانيا، لافتا الى ان العلاقات الكويتية الإسبانية تمتد الى اكثر من 50 عاما.

ووصف العلاقات بين البلدين بالوطيدة والمبنية على مصالح مشتركة بين البلدين مشيرا لوجود زيارات لمسؤولي البلدين مستذكرا في الوقت نفسه دور اسبانيا ووقوفها الى جانب الكويت إبان الغزو العراقي والذي كان موقفا مشرفا.

واكد حرص الكويت على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها موضحا انه لمس هذا الحرص من الجانب الاسباني حيث يتطلع الجانبان الى مستقبل افضل للعلاقات الثنائية مستذكرا زيارة عدد كبير من السياح الكويتيين الى اسبانيا في فصل الصيف في مختلف أنحاء اسبانيا.

واضاف نشكر بدورنا الحكومة الإسبانية والشعب الاسباني على الترحيب الذي يلقاه ابناء الشعب الكويتي عندما يصطافون في اسبانيا ونتمنى لمملكة اسبانيا وأصدقائنا هناك المزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

التراث الإسباني

ومن جانبه قال القائم بأعمال السفارة الاسبانية لدى البلاد أن حوالي 25 ألف كويتي يزورون بلاده سنويا ،لافتا إلى أن بعضهم معتادون على زيارة اسبانيا منذ عقود طويلة لعشقهم للتراث الاسباني.

وأضاف في كلمته خلال الاحتفال بعيد اسبانيا الوطني مساء الخميس أن هناك العديد من الطلبة الكويتيين يتلقون تعليمهم في الجامعات الاسبانية ويتقنون اللغة الاسبانية وأصبحوا جزءا من 570 مليون شخصا يتحدثون الاسبانية حول العالم.

وذكر بما تقوم به القوات المسلحة الاسبانية في عدة مناطق حول العالم ويعرضون أرواحهم للخطر من أجل الدفاع عن المبادئ والقيم التي نؤمن بها ،لافتا إلى وجود مجموعة منهم بالكويت يعملون عن قرب ضمن التحالف الدولي لمحاربة الارهاب .

وأشار إلى أن بلاده ترتبط بالكويت بعلاقات ممتازة على جميع المستويات والمجالات الاقتصادية والثقافية وكذلك العلاقات الممتازة بين شعبي البلدين أسرتي الحكم في البلدين أيضا، لافتا إلى أن البلدين يحملان نفس القيم والمبادئ التي تسعى ليعم الأمن والسلام في مختلف دول العالم.

