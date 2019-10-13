وطن النهار

نيويورك - (كونا): شددت الكويت على ضرورة الاحتكام إلى الآليات القضائية الدولية وتسوية منازعاتها بالطرق السلمية مطالبة المجتمع الدولي بمضاعفة الجهد لتقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعوب المتضررة والمنكوبة.

جاء ذلك في كلمة الكويت في اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها السكرتير الأول في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة صالح الهران خلال مناقشة بند سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أول من أمس الجمعة.

وقال الهران «لا يخفى علينا جميعا أهمية هذا البند في تحقيق السلام والأمن والتنمية الاقتصادية والمساواة كما أنه يعتبر مفهوما راسخا في ميثاق الأمم المتحدة».

وأوضح أن ديباجة الميثاق نصت على أنه «أحد أهداف الأمم المتحدة بيان الأحوال التي يمكن من خلالها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي»، مشيراً الى دور القانون الدولي الفعال في مواجهة الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون والممارسة من قبل البعض في مجال السلم والأمن وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد والمساواة بين الجميع دون تمييز وخصوصا في مناطق النزاعات.

واكد الهران حرص الكويت على الاهتمام البالغ بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي مرحبا بما جاء في تقرير الأمين العام للدورة الـ 74 لافتا الى ضرورة العمل والالتزام به لضمان تعزيز سيادة القانون وكذلك التزام الدول الأعضاء والهيئات الرئيسة للأمم المتحدة بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والقانون الدولي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في التصدي للتحديات والتهديدات التي يواجهها المجتمع الدولي، مشيراً الى انها تتمتع بنظام دستوري ديموقراطي يخضع الجميع لاحترامه وسيادته ويكفل لهم حقوقهم وواجباتهم دون تمييز بين الأفراد في الحقوق والواجبات حيث أصدرت قانونا بشأن حماية الوحدة الوطنية ينص على حظر الكراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو عرق أو جماعة أو لون او أصل او مذهب ديني او التحريض على عمل من اعمال العنف لهذا الغرض.

ولفت الهران الى ان الكويت تحظى بقانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الالكترونية والذي ينص على تجريم كل عمل عبر وسائل الشبكات والانظمة المعلوماتية كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الالكترونية والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة وسرقة المعلومات، لافتاً الى اصدار الكويت قانون تنظيم الاعلام الإلكتروني وهو بمثابة تشريع عصري يكون مدخلا لحسن استخدام تكنولوجيا المعلومات وضمان تقديم الدعم الكامل لتعزيز حرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات وإتاحتها للجميع مع مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة وحقوق الجميع.

