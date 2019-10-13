وطن النهار

نفت وزارة الخارجية الكويتية نفيا قاطعا صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من إدعاءات مزعومة حول مشاركة مزعومة للشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في صفقات عقارية في إحدى المدن بالولايات المتحدة الأميركية، مؤكدة أنه ليست لديه أي تعاملات عقارية أو تجارية في الولايات المتحدة.

ودعت الوزارة في بيان مساء الخميس الماضي مرددي مثل هذه المعلومات الكاذبة الملفقة إلى تحري الدقة وعدم تداول مثل هذه المعلومات والادعاءات مشددة على أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مردديها.

