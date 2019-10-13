وطن النهار

روما - «كونا»: أشاد مسؤول ايطالي كبير بدور الكويت كشريك رئيس لايطاليا ونهجها التوافقي لتحقيق الاستقرار الاقليمي والعالمي.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الايطالي السفير بييترو بيناسي وسفير الكويت لدى ايطاليا الشيخ عزام مبارك الصباح استعرضا فيه اخر التطورات الاقليمية والدولية على ضوء الاحداث المتسارعة.

وقالت سفارة الكويت في بيان لـ (كونا) ان المسؤول الايطالي أعرب عن تقدير حكومته لدور الكويت الايجابي والنشط في المنطقة مشيدا بسياسة الكويت التوافقية ونهجها المنفتح لاحتواء التوترات بترجيح وتغليب منهج الحوار والتفاهم لحل النزاعات ونزع فتيل الصراعات ما يجعل دورها مطلوبا ولا غنى عنه. واشار بيناسي في هذا السياق الى الانسجام السياسي بين ايطاليا والكويت وتعاونهما في المحافل الدولية حول مختلف الملفات والقضايا والتحديات بأبعادها الاقليمية والدولية والعالمية.

واكد حرص ايطاليا على تطوير العلاقات الثنائية الممتازة والمثمرة وتطلعها إلى توسيع التعاون في جميع الاتجاهات لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتكنولوجي والثقافي مع الكويت.

من جهته اكد الشيخ عزام الصباح عمق علاقات البلدين والشعبين والحرص المشترك على توطيد اواصر التعاون المثمر بينهما مشددا على اهمية تبادل الزيارات على ارفع المستويات في دفع وتطوير هذه العلاقات.

