وطن النهار

كشف التحليل الاحصائي لقضايا محاكم المرور ان عدد القضايا المنظورة والمفصول فيها خلال شهر يوليو 2019 بلغ 679 قضية، حيث شكلت القضايا الواردة بمحكمة مرور العاصمة العدد الاكبر من القضايا الواردة خلال هذا الشهر حيث بلغت نسبتها 28?3% من اجمالي القضايا الواردة، تليها محكمة مرور الاحمدي بنسبة 19?7% ثم محكمة الجهراء بنسبة 17?2% تليها محكمتا مرور مبارك الكبير والفروانية بنسبة 15?8% و14?9% على الترتيب، واخيرا محكمة مرور حولي بنسبة 4?1%،

وبشأن القضايا المنظورة اكد التحليل انها بلغت 1770 قضية، حيث شكلت القضايا المنظورة بمحكمتي مرور حولي والاحمدي العدد الاكبر من القضايا المنظورة خلال هذا الشهر حيث بلغت نسبتها 27?0% و26?7% على الترتيب من اجمالي القضايا المنظورة، تليها محكمتا مرور العاصمة والفروانية بنسبة 14?6% و14?2% على الترتيب، واخيرا محكمتا مرور الجهراء ومبارك الكبير بنسبة 9?0% و8?5% على الترتيب.

وحول القضايا المفصول فيها اشار التحليل الى انها بلغت 1299 قضية، حيث شكلت محكمتا مرور حولي والاحمدي النسبة الاعلى من القضايا المفصول فيها خلال هذا الشهر حيث بلغت نسبتهما 27?3% و25?2% على الترتيب، تليهما محكمتا مرور الفروانية والعاصمة بنسبة 17?4% و16?5% على الترتيب، ثم محكمة مرور مبارك الكبير بنسبة 9?1% واخيرا محكمة مرور الجهراء بنسبة 4?6% خلال هذا الشهر.

وأما عن نسبة الانجاز أكد التحليل انها بلغت 73?4% خلال هذا الشهر، حيث جاءت نسبة الانجاز لمحكمة مرور الفروانية اعلاها حيث بلغت 89?7% تليها محكمتا مرور العاصمة ومبارك الكبير بنسبة 82?9% و78?1% على الترتيب، ثم محكمتا مرور حولي والأحمدي بنسبة 74?1% و69?3% على الترتيب، وأخيراً محكمة مرور الجهراء بنسبة 37?7%.

ولفت التحليل الى ان اجمالي احكام الحبس بلغ 28 حكماً خلال هذا الشهر، حيث سجلت محكمة مرور الاحمدي اعلى عدد من أحكام الحبس حيث بلغت 14 حكماً، تليها محكمة مرور حولي بـ7 أحكام، ثم محكمة مرور الفروانية بـ3 أحكام، ثم محكمة مرور الجهراء بحكمين، وأخيراً محكمتا مرور مبارك الكبير والعاصمة بحكم واحد لكل منهما خلال هذا الشهر.

وعن احكام سحب الاجازة اكد التحليل انها بلغت 31 حكماً خلال هذا الشهر، جاء اكثرها في محكمة مرور الاحمدي بـ 13 حكماً، ثم محكمة مرور حولي بـ11 حكماً، ثم محكمة مرور الفروانية بـ 3 أحكام، تليها محكمة مرور الجهراء بحكمين، وأخيراً محكمتا مرور العاصمة ومبارك الكبير بحكم واحد لكل منهما خلال هذا الشهر.

وبشأن الوفيات بلغ اجمالي حالات الوفاة في محاكم المرور 23 حالة خلال هذا الشهر، سجلت محكمة مرور الأحمدي أعلى عدد لحالات الوفاة حيث بلغ 15 حالة وفاة، تليها محكمة مرور الجهراء بـ 5 حالات وفاة، وأخيراً محكمة مرور العاصمة وحولي والفروانية بعدد حالة واحدة لكل منها. ولم تسجل محكمة مرور مبارك الكبير أي حالة وفاة خلال هذا الشهر.

وعن مجموع الغرامات اكد التحليل انها بلغت 52840 دينارا حيث سجلت محكمة مرور حولي أعلى مبلغ للغرامات بنسبة 29?8%، تليها محكمة مرور الأحمدي بنسبة 27?8%، ثم محكمة مرور الفروانية بنسبة 18?2% تليها محكمة مرور العاصمة بنسبة 12?8% ثم محكمة مرور مبارك الكبير بنسبة 9?3%، وأخيراً محكمة مرور الجهراء بنسبة 2?1% خلال هذا الشهر.

