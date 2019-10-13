وطن النهار

بارك رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي م. وائل المطوع لزملائه بمكتب التربية العملية في كلية التربية الأساسية موافقة عميد الكلية أ.د فريح العنزي على فتح المجال أمامهم للحصول على اجازة التفرغ العلمي وتطبيق القانون دون محاباة أسوة بزملائهم المدربين بالكليات التطبيقية والمعاهد، متوجها بالشكر والتقدير إلى عميد الكلية أ.د فريح العنزي، لاستجابته لمطلب الرابطة، والشكر موصول لرئيس مكتب التربية العملية أ.شعيفان الرشيدي لجهوده الواضحة في تحقق هذا الانجاز الذي يفتح المجال أمام المدربين في مكتب التربية العملية للاستفادة من هذا الانجاز، مهيبا بزملائه المدربين ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم للحصول على اجازة التفرغ العلمي لعمل أبحاث تفيد الكلية بشكل خاص والهيئة بشكل عام. وناشد المطوع عميد الكلية بحسم ملف نصاب أعضاء هيئة التدريب بمكتب التربية العملية، موضحا أن هذا الملف طال انتظاره ولابد من حسمه في أقرب وقت ورفع الموضوع لادارة الهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس الادارة مساواة مدربي المكتب بزملائهم المدربين في كل كليات الهيئة. واضاف ان الرابطة متفائلة، بالمرحلة القادمة في حل جميع القضايا، في ظل وجود فريق قيادي من الهيئة، قادر على الانجاز والتعاون المثمر ويكون هدفه مصلحة الهيئة والارتقاء بكل العاملين بها وتطبيق مبدأ العدل والمساواة بين جميع العاملين بالهيئة.

