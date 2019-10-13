وطن النهار

أكدت عضو مجلس الإدارة والهيئة التنفيذية لحملة «كان» د. حصة الشاهين حرص الحملة على نشر التوعية في مختلف مناطق الكويت حيث جابت سيارة التوعية وكانت محطتها عند جمعية العارضية التعاونية حيث تمت الاجابة على الاستفسارات وتوزيع الكتيبات، بوجود كادر طبي بالتعاون معه إدارة تعزيز الصحة بحضور د. مي طه وإدارة جمعية العارضية التعاونية.

وبينت الشاهين أن تشخيص سرطان الثدي الالتهابي يتضمن اختبارات واجراءات لتشخيصه. من خلال ثلاث مراحل اولها اجراء فحص بدني حيث تفحص الطبيبة أعراضاً مثل احمرار او أعراض اخرى لسرطان الثدي الالتهابي بالاضافة الى اختبارات التصوير وقد يوصي الطبيب بإجراء فحص بالأشعة السينية أو تصوير الثدي بالأشعة فوق الصوتية للبحث عن علامات الإصابة بالسرطان مثل وجود الجلد السميك وقد يوصي بإجراء اختبارات إضافية مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) في بعض المواقف وايضا إزالة عينة من الأنسجة للفحص حيث تعد الخزعة إجراء لإزالة عينة صغيرة من نسيج الثدي المشتبه بإصابته لفحصه تحلل الأنسجة في مختبر البحث عن علامات الإصابة بالسرطان، مشيرة الى أن علاج سرطان الثدي الالتهابي يبدأ بالعلاج الكيميائي ثم تعقبه الجراحة والعلاج الإشعاعي.

من جانبها، أكدت د. مي طه ضرورة عمل الفحص الذاتي والتنبه بوجود أي علامات أخرى على الجسم ففي حال وجودها يجب التوجه للطبيب لتحديد إذا كانت علامات لأمراض جلدية أو علامات لسرطان ثدي لا قدر الله بالرجوع لموقع (mayoclinic).

