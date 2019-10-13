وطن النهار

اكد مدير ادارة المخطوطات والمكتبات الاسلامية بوزارة الاوقاف مشعل العتيبي على أن الادارة بدأت بمخاطبة الجهات المعنية بالوزارة فيما يخص مقترح مشروع هدم وإعادة بناء مبنى مكتبة الروضة العامة بموقعها المتميز التابع للادارة والذي يعد صرحا ذا تاريخ عريق تشهد به الأجيال المختلفة وذلك ليتماشى مع رؤية الوزارة ويتلاءم مع رؤية الكويت 2035 ويتواكب مع التكنولوجيا العصرية والنهضة العمرانية للبلاد مضيفا وقد احيل للجهات المختصة للدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة بهذا الخصوص.

ولفت العتيبي الى أن الادارة وحرصا منها على التسهيل على مرتادي المكتبات للوصول للخدمات المقدمة وبعد النجاح الكبير لمكتبة الصباحية العامة كمركز رئيس تابع للادارة في محافظة الاحمدي بما تشمله من مرافق متنوعة تسعى حاليا الى مخاطبة الجهات المعنية في الدولة لبحث مدى إمكانية تخصيص موقع ضمن المناطق السكنية الجديدة في محافظة الجهراء ليقام به مركز للادارة ليقدم خدماته لابناء المحافظة على غرار مكتبة الصباحية ومكتبة الروضة.