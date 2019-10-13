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مبادرات توعوية في المدارس


أعلنت جمعية المياه الكويتية إطلاق سلسلة مبادرات توعوية بالتعاون مع مدارس وزارة التربية ومدارس التعليم الخاص وذلك في إطار التعريف والتثقيف بأهمية أزمة المياه والحد من هدرها لما لها انعكاسات سلبية على الحياة اليومية فضلا عن غرس مفهوم ترشيد الاستهلاك بين فئات الناشئة والشباب.
وقال رئيس الجمعية د. صالح المزيني ان وفدا أكاديمياً من الجمعية اجتمع في هذا الإطار مع ممثلي مدرسة الكويت الإنجليزية وفريق الايادي الخضراء التطوعي لاعداد وإطلاق مبادرة وفعالية تسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة من قبل طلاب المدرسة وتعزيز دورهم من خلال استهلاك المياه والتخضير وتحقق روح المسؤولية والمبادرة المجتمعية.


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