وطن النهار

اختتم فريق اكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين فعاليات معرضه السنوي الرابع والملتقيات المصاحبة له مساء يوم الخميس الماضي في يومه الخامس الذي شهد تكريم 102 شخص من اصحاب الحرف اليدوية والتراثية والفنانين من دول الخليج الذين حضروا لاحياء الملتقى الخليجي الثالث للتراث والحرف اليدوية بحضور وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز وعدد من السفراء والشيوخ والمهتمين، واختتم المعرض فعالياته بحفل عشاء اقيم على شرف الضيوف والمشاركين بالمعرض.

من جانبه قال وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز في تصريح صحافي على هامش المعرض: سعدنا اليوم بالمشاركة باختتام المعرض السنوي الرابع لفريق اكسبو 965 للاعمال التراثية والتاريخية والتجمع اكثر من رائع حيث جمع اكثر من 100 شخص من ابناء الخليج من اصحاب الحرف القديمة مشيرا الى ان مثل هذه الملتقيات تنقل تلك الحرف والمهن والتراث من جيل الآباء والاجداد الى جيلنا الحالي والاجيال القادمة في ظل التطور التكنولوجي الملحوظ.

واضاف الخراز: خلال تجوالي بالمعرض تعايشت مع ماضي الكويت الذي يمتد الى اكثر من 150 عاما من خلال العملات والاعمال الحرفية والمقتنيات التراثية والتاريخية التي كانت موجودة في حياة اهل الكويت والخليج مؤكدا ان الانسان لا ينطلق الى المستقبل الا من باب ارتباطه الوثيق بماضيه وحاضره. وآمل الخراز ان يستمر المعرض في نجاحه وان تكون وزارة الشؤون داعما وراعيا له في المستقبل.

توطين التعاونيات

ومن جانب اخر وحول خطة الوزارة لتوطين الوظائف في التعاونيات قال الخراز نحن نعمل على هذا الامر بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج اعادة الهيكلة حيث بدأ منذ بداية العام الحالي توطين وتوظيف اكثر من 700 مواطن في قطاع الجمعيات التعاونية حيث بلغت المناصب الاشرافية حوالي الـ500 وظيفة مشيرا الى صدور قرار مؤخرا بايقاف اصدار تصاريح العمل من الخارج.

اهتمام خليجي

ومن جهته قال سفير دولة الامارات في الكويت صقر الريسي: هذا المعرض من الصور المشرفة التي تحتضن الماضي الجميل وكما قال المرحوم الشيخ زايد وقياداتنا الماضية «اللي ماله ماضي ماله حاضر» واتصور ان هذا المبدأ يهتم به كل ابناء الخليج مشيرا الى الحضور المشرف من ابناء مجلس التعاون من اصحاب الحرف التاريخية والتراثية والذي يعطي انطباعا جميلا للاهتمام الكبير بالماضي.

بدوره عبر سفير قطر لدى الكويت بندر العطية عن اعجابه بالمعرض وبالمقتنيات التراثية والحرفية وورش العمل التي صاحبت المعرض على مدار الخمس أيام فترة المعرض.

102 حرفي خليجي

وبدوره قال المؤسس والمنسق العام لفريق اكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية الباحث محمد كمال في ختام فعاليات المعرض: في ختام معرضنا السنوي الرابع للفريق والذي اقيم تحت رعاية وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير الاعلام محمد الجبري والرئيس الفخري للفريق الشيخ صباح جابر المبارك حيث اقمنا خمسة ملتقيات بمصاحبة هذا المعرض وهي ملتقى الشبابي للتراث والصناعات اليدوية وملتقى حفظة القرآن الكويتيين وملتقى ذوي الاعاقة وملتقى الفرق التطوعية المنجزة وملتقى الخليجي للتراث والحرف اليدوية بحضور ومشاركة 102 من اخواننا اصحاب المتاحف الخاصة والحرفيين والفنانين في دول الخليج لافتا الى ان المعرض هذا العام شهد وجود اشخاض من اصحاب الحرف من دول الخليج قاموا بتدريب بعض اعضاء الفرق بالعمل على بعض الحرف المندثرة مثل حرفة النداف والقفاص وغيرها بهدف الحفاظ على الحرف الاصيلة للاباء والاجداد.

واضاف: ان المعرض الاخير تميز عن المعارض السابقة بالحضور الكثيف من قبل المهتمين وزوار المعرض واقامة ورش عمل صباحية ومسائية ودورات تدريبية لطلبة المدارس والايتام وذوي الاعاقة وتكريم يومي لملتقيات المعرض والحضور المميز للوزراء والمسؤولين طيلة ايام المعرض.

