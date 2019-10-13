مال وأعمال

يبذل وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ،جهودا كبيرة لتعزيز دور الكويت الاقتصادي والتجاري على كل المستويات محققا بذلك نموا في التبادل التجاري مع كبرى الدول الاسيوية والاوروبية والعربية وذلك من خلال فتح افاق التعاون التجاري العالمي والإقليمي مع الكويت.

وقال الروضان في تصريح خاص لـ النهار: ماضون في تعزيز بيئة الاعمال الكويتية ونهدف إلى تفعيل العلاقات بين الكويت والعالم الخارجي وهدفنا تنويع مصادر الدخل عن طريق تنمية الصادرات والتوسع في المشاريع الحرة وجعل الكويت بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار المباشر متمنياً أن تثمرمسيرة التطور التي بادرت بها وزارة التجارة والصناعة في تحفيز جهود الكويت للتحول إلى مركز مالي وتجاري اقليمي مع تحقيق نمو ايجابي يعزز من رغبة الشباب في التفاعل مع القطاع الحر.

وقالت وزارة التجارة والصناعة إن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة 164 في المئة خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الفائت مشيرةً في بيان صحفي أمس أن عدد شهادات المنشأ للصادرات غير النفطية الكويتية لدول العالم بلغ 1413 شهادة بقيمة 15.7 مليون دينار كويتي مقابل 457 شهادة بقيمة 5.9 ملايين دينار في الشهر ذاته من 2018.

وذكرت إن عدد الشهادات للصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 989 شهادة بقيمة 6 ملايين دينار تصدرتها قطر بـ 377 شهادة بقيمة 2.4 مليون دينار ثم السعودية بـ321 شهادة بقيمة 2.3 مليون دينار.

وأضافت ان الإمارات حلت ثالثا بـ 184 شهادة بقيمة 973 ألف دينار، ثم البحرين بـ 75 شهادة بقيمة 184 ألف دينار، فعمان بـ 32 شهادة بقيمة 100 ألف دينار.

وحول عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية للدول العربية خلال الشهر ذاته أفادت بأنها بلغت 345 شهادة بقيمة 6.3 ملايين دينار مقابل 122 شهادة بقيمة 2.8 مليون دينار خلال الشهر ذاته من 2018.

وتابعت ان العراق حل بالمرتبة الأولى بنحو 114 شهادة بقيمة 3.6 ملايين دينار، ثم الأردن بـ 135 شهادة بقيمة 1.2 مليون دينار، تلته مصر بـ 27 شهادة بقيمة 355 ألف دينار، وحلت فلسطين بالمرتبة الأخيرة بشهادة بقيمة 742 دينارا.

وأوضحت أن الصادرات للدول العربية شملت المنتجات الغذائية والغازات السائلة والخيام والأصواف والأواني المنزلية والأثاث والألياف الزجاجية والمواشي والطيور وغير ذلك.

وذكرت التجارة ان عدد شهادات المنشأ للصادرات للدول الأجنبية بلغت خلال أغسطس الماضي 79 شهادة بقيمة 3.2 ملايين دينار بزيادة نحو 2 مليون دينار عن الشهر ذاته العام الماضي.

وبينت أن إيطاليا جاءت في المرتبة الأولى بـ 8 شهادات بقيمة مليون دينار، ثم بلجيكا بـ5 شهادات بقيمة 574 ألف دينار، ثم تركيا بـ 24 شهادة بقيمة 573 ألف دينار، تلتها اسبانيا بـ 9 شهادات بقيمة 396 ألف دينار.

وأفادت بأن الصادرات إلى الدول غير العربية تنوعت بين البولي إيثيلين والحبيبات البلاستيكية وايثلين جلايكول.

