مال وأعمال

كشفت مصادر اقتصادية موثوقة عن عملية قريبة قد تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار تتخارج بموجبها بشكل مدروس من استثمار قديم في السوق المحلي، على غرار ما قامت به الهيئة مؤخراً في بنك الخليج، موضحة ان الاستثمار محل التخارج له طابع مالي ولا يتعلق بالاستثمارات ذات الطابع الخدمي للمواطنين.

وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للاستثمار تدرس خطواتها جيداً قبل تنفيذ أي تحركات تتعلق باستثماراتها، مشيرة الى أن قرار التخارج يتم اتخاذه فقط بدافع المصلحة العامة و تعزيز العوائد وقد يتم اجهاضه في أي وقت حال بينت الدراسات والتحاليل الاستثمارية والمالية عكس ذلك .

وفي ذات السياق كشفت المصادر عن نية حكومية في الاستمرار في اجراء عمليات خصخصة ممنهجة بشكل تدريجي يسهم في رفع يد الحكومة تدريجياً عن القطاع الخاص وافساح المجال أمام القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن الخصخصة المدروسة تدفع الانتاجية العامة وتزيد كذلك من ايرادات الدولة واحتياطاتها وهو ما يمهد لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر شبه أحادي للدخل .

وبينت المصادر ان الايرادات غير النفطية باتت تسجل مستويات مقبولة في السنوات المالية الأخيرة، مقارنة بالسنوات المالية السابقة، وهو ما يعد دليلاً على تحسن استفادة الجهات العامة من مواردها المختلفة .

ونوهت المصادر ذاتها الى أن الحكومة تعمل منذ سنوات على دعم ايراداتها غير النفطية مع ضغط نفقاتها والاستمرار في كبح بنود المزايا والبدلات والكوادر غير الضرورية، بالتوازي مع رفع رسوم الخدمات مع تحسين مستوى تقديمها.

وقالت المصادر أن الحكومة لا تنوي اتخاذ اجراءات تقشفية اضافية في الموازنات المقبلة، حيث سيستمر التقشف فقط في الانفاق الحكومي نفسه بما لا ينعكس سلباً على المواطنين ولا على الخدمات المقدمة لهم .وتقول المصادر أن أداء الانفاق الرأسمالي للحكومة أصبح مما يؤشر لانجاز مشروعات كبرى طال انتظارها في عدة قطاعات مهمة .

وأشارت الى أن الحكومة تسعى الى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الانتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 6 % فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

