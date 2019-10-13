مال وأعمال

وجه مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي 23 إنذاراً لشركات ومصانع مخالفة ، كما أصدر المدير العام قراراً بغلق قسيمتين صناعتين وجاء في قرارات الإنذار بأنه على الشركات والمصانع المخالفة إزالة المخالفات خلال مدة أقصاها شهر وإلا سيتم توقيع عقوبة أشد ، فيما أكدت المادة الثانية على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة بحق الشركات والمصانع المخالفة.

كما أصدر مدير عام الهيئة العامة للصناعة قراراً بغلق قسيمتين رقم 5 قطعة 6 الكائنة بمنطقة الشعيبة الغربية وكذلك إغلاق القسيمة رقم 1842 الكائنة في منطقة الري ونص قرار الإغلاق للقسيمتين.

وفي السياق ذاته ، أنذرت الهيئة العامة للصناعة ما يقارب من 220 قسيمة صناعية موزعة على عدة مناطق في الكويت وتشمل قسائم خدمية وحرفية وتجارية بضرورة سداد المستحقات المالية للهيئة والتي تمثل القيمة الايجارية حتى 31 مارس 2020 عن الانتفاع بالقسائم المخصصة لهم وكذلك انهاء الاجراءات الخاصة بهذه القسائم خلال أسبوعين.

