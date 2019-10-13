مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» تعيين مصعب الشعلان في منصب نائب المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد، وهو يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب العديد من الشهادات العلمية والدورات التدريبية من مؤسسات أكاديمية معتمدة دولياً. ومن المقرر أن يقوم الشعلان من خلال منصبه الجديد بإحداث نقلة في الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه، إلى جانب تطوير تجربة العملاء وتعزيز مكانة البنك التنافسية في السوق من خلال سعيه لابتكار حلول جديدة ومتطورة بما يتماشى مع خطط «KIB» الاستراتيجية.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد، عثمان توفيقي، قائلاً: «يسعى «KIB» دائماً إلى استقطاب أفضل الخبرات والكفاءات الوطنية عالية المستوى في القطاع المصرفي، ومن هنا جاء تعيينه للشعلان في منصب نائب المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد. مشيداً بمهارات وقدرات الشعلان العملية، إلى جانب خبرته المهنية الواسعة التي تمتد لأكثر من 17 عاماً في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد.»

كما أشار إلى خبرة الشعلان العريقة في إدارة المشاريع الرامية لتعزيز العمليات المصرفية وخدمة العملاء. وما يتمتع به من خبرة في الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد، المبيعات، إعادة هندسة العمليات، إعداد التقارير الإدارية، المخاطر التشغيلية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المتوافقة مع لوائح البنك المركزي وأحكام الشريعة الإسلامية.

يذكر أن الشعلان يمتلك خبرة واسعة أهلته لشغل العديد من المناصب التنفيذية العليا في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد ومنها مدير علاقات العملاء في بيت التمويل الكويتي، كما تدرج في عدة مناصب في بنك بوبيان ومنها مدير الفرع الرئيس، مدير إدارة الفروع، مدير إدارة تغيير الأعمال، مدير إقليمي في إدارة الفروع، نائب مدير فروع الشركات، رئيس قسم دعم ومراقبة الفروع، بالإضافة إلى رئيس الفروع في مجموعة الخدمات المصرفية الاستهلاكية. وفي ختام تصريحه، أكد توفيقي أن الشعلان يعتبر واحداً من القيادات الكويتية التي يفتخر «KIB» بانضمامه إلى فريق عمله لما يتمتع به من خبرة عملية عريقة. مؤكداً أن تعيينه جاء تطبيقاً لاستراتيجية البنك الهادفة إلى تعيين الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية سعياً لتعزيز مكانة البنك كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة.

