مال وأعمال

يواصل بنك الكويت الوطني مكافأة العملاء على مدار العام وذلك عبر إطلاق العديد من الحملات المميزة ومنها مؤخراً حملة نهاية العام والتي تؤهل العملاء الحصول على استرجاع نقدي مضمون لغاية 50 في المئة من قيمة مشترياتهم اليومية.

وتقدم هذه الحملة التي تستمر حتى 31 ديسمبر المقبل للعملاء إمكانية الحصول على استرجاع نقدي مضمون عند استخدام بطاقات الوطني الائتمانيةVisa Platinum ،Visa Infinite أوVisa Signature. علماً بأن العملاء سوف يحصلون على استرجاع نقدي لدى الجهات التجارية التالية: سينسكيب 50 في المئة، Ooredoo 15 في المئة، سيفورا 15 في المئة، سنتربوينت 10 في المئة، طلبات 10 في المئة، كاريدج 10 في المئة، لولو هايبر ماركت 5 في المئة، هوم سنتر 5 في المئة، يوريكا 5 في المئة وإيكيا 5 في المئة. ويبلغ الحد الأقصى للاسترجاع النقدي 200 دينار شهرياً للعميل الواحد. وحول هذه الحملة أعلنت داليا عبدالفتاح من الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني قائلة: «نحرص في بنك الكويت الوطني على إطلاق الحملات المميزة على مدار العام وقد أردنا هذه المرة مكافأة العملاء بطريقة استثنائية وذلك من خلال منحهم استرجاع نقدي مضمون يصل إلى 50 في المئة على قيمة مشترياتهم اليومية».

وتابعت عبدالفتاح قائلة: «هدفنا في بنك الكويت الوطني تلبية احتياجات العملاء، لذا نسعى دوماً إلى التعرف على تطلعاتهم وتصميم الحملات التي تتماشى مع أسلوب حياتهم، وقد سبق أن حصلت الحملات المخصصة للاسترجاع النقدي على اهتمام ورضا العملاء، لذا قدمنا لهم هذه الحملة التي توفر لهم الاسترجاع النقدي المضمون لدى العديد من الجهات التجارية المميزة». واختتمت عبدالفتاح حديثها قائلة: «تقدم بطاقات الوطني الائتمانية أسلوب حياة مميز للعملاء، كما انها توفر لهم المشاركة في الحملات على مدار العام. وقد قدمنا خلال العام الحالي الكثير من الحملات المميزة، نعد عملاءنا بالمزيد من الحملات الفريدة والاستثنائية في العام الجديد وذلك في إطار سعينا الدائم من أجل تقديم أفضل تجربة مصرفية للعملاء وأكثرها أماناً».

وتعد بطاقات الوطني الائتمانية الطريقة الأمثل لإتمام المدفوعات، حيث يمنح استخدامها العميل الكثير من السهولة والمزايا وخاصة عند التسوق باستخدام البطاقة الائتمانية ومنها برنامج مكافآت الوطني، برنامج مايلز الوطني، بالإضافة إلى خدمة حماية المشتريات، وخدمة تمديد فترة الضمان.

