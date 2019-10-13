مال وأعمال

يجري بنك «الخليج» غدًا السحب الشهري التاسع لحساب الراتب لهذا العام، في فرع البنك في العدان، وبحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة، وذلك لتحديد فائز شهر سبتمبر بجائزة تصل قيمتها إلى 12 ضعف الراتب. وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية في بنك الخليج، أحمد الأمير: «يقدم حساب الراتب من بنك الخليج العديد من المميزات القيمة للعملاء، بالإضافة إلى السحوبات الشهرية، ويدخل عملاء حساب الراتب للسحوبات الشهرية والسنوية تلقائيًا، كما يمكنهم التقديم للحصول على قروض بدون فوائد، وهدايا نقدية، وإعفاءات من الرسوم، والمزيد من الجوائز طوال العام. لدينا ثمانية فائزين محظوظين في السحوبات الشهرية لحساب الراتب حتى الآن، ونحن متحمسون لمعرفة من سيكون الفائز التاسع!». ويوفر عرض حساب الراتب لعام 2019 إلى جميع العملاء الكويتيين الجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج، فرصة الدخول تلقائيًا في السحوبات الشهرية والفوز بـ 12 ضعف الراتب، وفي السحب السنوي على أكبر جائزة لحساب الراتب في الكويت و هي 100 ضعف الراتب.

يمنح حساب الراتب العملاء الجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج فرصة الحصول على جائزة نقدية فورية قدرها 100 دينار أو قرض من دون فوائد لغاية 10,000 دينار، شرط ألاَ يقل الراتب الذي يتم تحويله إلى بنك الخليج عن 500 دينار.

