مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد، ضمن مبادراته المجتمعية الفاعلة، عن فتح باب التسجيل في فعالية «الجري المرح الخيرية»، والتى ينظمها البنك للعام الثاني على التوالي في رسالة واضحة تعكس التزام البنك بأن يكون أقرب إلى المجتمع الذي يخدمه من خلال دوره في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها وذلك انطلاقاً من برنامج البنك للمسؤولية المجتمعية والذى يضع الاهتمام بالشباب والبيئة على قائمة أولوياته تطبيقا لما جاء في رؤية صاحب السمو أمير االبلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر 2035 لكويت جديدة.

وسوف تقام فعالية «الجري المرح» بتاريخ 14 ديسمبر 2019 في مدينة الكويت.

وفى تعليقها حول هذه الفعالية دعت سحر دشتي مدير عام حماية العملاء ورئيس فريق المسؤولية المجتماعية في البنك الأهلي المتحد : « جميع الفئات العمرية للمشاركة في هذه الفعالية، مؤكدة أن كل مشارك في الفعالية يعتبر مساهما في تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد والتي من أهم ركائزها الاهتمام بالبيئة، وهو ما يعد فخرا لكل مساهم ومشارك».

وأفادت دشتي : إن النجاح الاستثنائي الذى حققناه في العام الماضي من خلال هذه المبادرة، والذى تأكد من خلال مشاركة عدد غير متوقع من المتسابقين، من بينهم مشاركون من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين أبدوا حماسة كبيرة للمساهمة في إنجاحها، كان حافزا لنا لاستمرارها وتطويرها عاما بعد عام.

وأوضحت دشتي أنه سوف يتم تخصيص جميع عوائد هذه الفعالية لزراعة النخيل من خلال جمعية النجاة الخيرية ومن ثم سوف تتولى الجمعية توزيع ما يتم إنتاجه من تمور لدعم ومساندة الأسر غير المقتدرة، ما يعني أن فعالية «الجري المرح» سوف يكون لها مساهمات بيئية واجتماعية إنسانية في نفس الوقت وذلك تحت شعار «خطواتك ستزرع نخلة».

وأكدت دشتي إن تنظيم البنك ودعمه لهذا الحدث يعكسان أيضا حرصه على تشجيع الفعاليات والأنشطة الرياضية الجماعية وتعزيز ثقافتها تشجيعا لقيم المنافسة الإيجابية ولدورها الفاعل في تنمية القدرات الذهنية والبدنية لمختلف الفئات العمرية، وسوف يتضمن هذا العام مجموعة أكبر من الجوائز للفائزين.

ويستمر التسجيل المبكر لفعالية «الجري المرح» للبنك الأهلي المتحد حتى نهاية شهر أكتوبر من العام 2019 من خلال الرابط (www.events.pro-vision.com/event/detail/304). وبعد انتهاء فترة التسجيل المبكر، سوف يكون هناك خصم خاص للتسجيل ضمن مجموعات تتضمن 10 متسابقين أو أكثر.

