مال وأعمال

اختتم بنك برقان وبالشراكة مع دار الآثار الإسلامية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، رعايته للأمسية الموسيقية البرازيلية «Waves of Brazil» التي أقيمت في المركز الثقافي في اليرموك وذلك للسنة الثالثة على التوالي وتحت رعاية السفير البرازيلي لدى الكويت، نورتون دي أندرادي ميلو رابيستا، وعادت هذه الأمسية بعد النجاح الباهر التي حققته العام الماضي من الموسيقى والعروض الفريدة. وتأتي رعاية بنك برقان لهذه الفعالية المميزة لتعريف الجمهور الكويتي أكثر على الفن البرازيلي و على أشهر الموسيقيين البرازيليين، إيماناً بأن الموسيقى هي لغة التواصل العالمية التي تجمع بين كل الناس.

وقد شاركت في هذه الأمسية الفنية الملحنة والمؤلفة الموسيقية المعروفة «كريس ديلانو» الحاصلة على درجة البكالوريوس في تأليف الموسيقى الشعبية البرازيلية، وقد سجلت 12 ألبوماً وسافرت حول العالم لتعزف الموسيقى البرازيلية في حفلات موسيقية كبيرة، مثل جائزة غرامي اللاتينية و غيرها من المهرجات العالمية. بالإضافة إلى مشاركة الفرقة الموسيقية البرازيلية التي أتت خصيصاً إلى الكويت لإحياء هذه الأمسية الفنية المميزة و التي تتألف من «ألفريدو كارديم»، عازف البيانو والملحن المعروف، «رونالدو سيلفا»، أحد أعضاء فرقة الطبول البرازيلية التقليدية و «ألكساندر كافال»، عازف الجيتار والملحن والموزع الموسيقي جميعهم شاركوا مع فنانين مشهورين من جميع أنحاء العالم.

