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«دار القرار» احتفى بـ37 من المؤهلين


أسدل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» الستار على آخر فعالية في مملكة البحرين من برنامج المركز الإحترافي تأهيل وإعداد المحكمين للعام 2019، فقد احتفى بتخريج 37 مشارك من المؤهلين للفصل في نزاعات التحكيم التجارية، وإنعقد البرنامج صباحاً بشكل مكثف في الفترة 14 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2019 بمقر المركز في مملكة البحرين بالرفاع. وكان البرنامج عقد في كل من البحرين وجدة ومسقط وأبوظبي، ويأتي البرنامج استمراراً لدور المركز الريادي لرفد السوق الخليجية بمحكمين معتمدين مؤهلين لفض النزاعات التجارية.


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