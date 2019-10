مال وأعمال

افتتح بيت التمويل الكويتي «بيتك» فرعه الالكتروني الرابع ضمن سلسلة فروعه الذكية KFH Go، في الجمعية التعاونية لمدينة صباح الاحمد «السوق ب» ، حيث يعمل الفرع بشكل آلي بالكامل على مدار الساعة، عبر مجموعة متطورة من الاجهزة التقنية ووسائل الخدمة الذاتية، ويعد الفرع الثاني لـ «بيتك» على مستوى محافظة الاحمدي والاول في مدينة صباح الاحمد .

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في « بيتك» - وليد خالد مندني، ان « بيتك» حريص على خدمة عملائه بافضل وارقى الوسائل ، وان يكون بالقرب مهنم متواجدا معهم في مختلف المناطق، ومن هنا يأتي افتتاح الفرع الرابع من فروع «بيتك» الذكية في مدينة صباح الاحمد ، ويضم مجموعة من احدث الاجهزة الحديثة التي تساعد العملاء على اجراء معاملاتهم بمنتهى اليسر والامان، ما يؤكد التزام «بيتك» تجاه عملائه، ويعبر عن امكانيات وقدرات «بيتك» كاحد اكبر وافضل البنوك الاسلامية عالميا والاوسع من حيث حجم العملاء وعدد وتنوع الخدمات والانتشار.

واوضح مندني ان فرع KFH GO يعمل بدون موظفين، ويضم أحدث اجهزة الـ XTM واجهزة الصرف الآلي وجهاز ايداع نقدي يستقبل 300 ورقة نقدية اي 6000 دينار في العملية الواحدة، ويستطيع العملاء اجراء اكثر من 30 خدمة بما في ذلك السحب النقدي بدون بطاقة عن طريق الموبايل من خلال الرمز التعريفي QR code»» أو من خلال البطاقة المدنية أو رقم الهاتف. ويحتوي الفرع الذكي على جهاز XTM الذي يتيح التواصل المباشر بالصوت والصورة مع موظفي الخدمة الهاتفية، كما يوفر فرع KFH Go خدمات تتيح للعملاء انشاء المعاملات التجارية «المرابحة» وطلب البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع وتحديث البيانات ورقم الهاتف وتفعيل البطاقات المصرفية وفتح الودائع والحسابات وغيرها من الخدمات المصرفية والتمويلية التي تغني عن زيارة الفرع او التعامل المباشر مع الموظفين.

من جانبه قال نائب المدير العام للخدمات المصرفية، خالد السبيعي ان فرع KFH Go في مدينة صباح الاحمد، رابع فرع يتم افتتاحه رسميا بعد فروع اشبيلية والجابرية والمنقف ، وذلك خلال فترة قصيرة ، ما يؤكد حرص بيتك على نشر هذه الفروع الالكترونية بعد اقبال العملاء عليها، مشيرا الى ان الفرع الالكتروني الذكي KFH-Go يتيح للعملاء الاستفادة من مجموعة من الخدمات المصرفية على مدار الساعة، وخارج أوقات العمل الرسمية للفروع ، بما يزيد عن 80% من الخدمات والاعمال التي تقدمها الفروع التقليدية .

وقد اشاد مسؤولو جمعية مدينة صباح الاحمد بمبادرة «بيتك» وافتتاحه احد احدث فروعه التقنية بالجمعية وعبروا عن تقديرهم لهذه الخطوة التي تعد اضافة مهمة لمجموعة الخدمات المقدمة لسكان المدينة والعاملين فيها ، بالاضافة الى ما تضفيه من لمسة حضارية مميزة ، كما توفر على جماهير العملاء الوقت والجهد وتضع بين ايديهم منظومة متكاملة من افضل وارقى الخدمات المصرفية على مدار الساعة، مؤكدين ان مثل هذه المبادرات والاعمال ليست غريبة على «بيتك» الذي يحظى بتقدير واعتزاز الجميع ، لما يحققه من نجاحات على المستويين المحلي والعالمي، ويعتبر من علامات قوة ومتانة الاقتصاد المحلي ورائد الصيرفة الاسلامية .