مال وأعمال

توقع عقاريون أن يشهد سوق العقارات المحلي بوادر انتعاش تدريجي خلال الربع الأخير من العام الحالي بعد انتهاء فترة الصيف التي تشهد دائما حالة من الركود إضافة إلى التطورات الحاصلة في المنطقة التي أثرت على مجريات السوق خلال الربع الثالث. وأكد العقاريون في لقاءات متفرقة مع «كونا» أن قطاع العقارات مازال يمثل الاستثمار الآمن لكثير من الكويتيين خصوصا أن البعض يلجأ للتداول فيه أملا بتحقيق إيرادات شبه ثابتة عبر تملك العقارات وتأجيرها. وأضافوا أن العقارات في المناطق الخارجية على الدائري السابع ما زالت تحظى باهتمام بعض صغار المضاربين في حين حافظت بعض المناطق مثل السالمية وحولي والفروانية على مستويات تداولاتها بسبب ارتباط سكانها بعقود طويلة الأمد.و قال أمين سر (اتحاد العقاريين) قيس الغانم إن هذه الفترة تتميز بأن العقار التجاري شهد استقرارا في الأسعار علاوة على أن الطلب عليه كان في مستوياته المعتادة إذ ان هناك شريحة معينة من المشترين يقصدونه لأنه يتداول بمبالغ كبيرة. وأضاف الغانم أن القطاع الاستثماري مازال يشهد تباينا لافتا في حركته وهو غير مستقر بالوقت الحاضر متوقعا أن يستمر على نفس الحالة حتى مطلع العام المقبل. وأوضح أن استقرار السوق يعد عاملا إيجابيا للمستثمر الكويتي مبينا أن فترة الربع الأول من عام 2020 ستكون دلالة مهمة لأداء مؤشر القطاع الاستثماري أما القطاعات العقارية الأخرى فمن المتوقع أن تستمر على استقرارها خلال ما تبقى من العام الحالي. وفيما يتعلق بالقطاع الحرفي قال الغانم انه يشهد ايضا طلبات على عدة مناطق تتصدرها منطقتا الشويخ والري مشيرا إلى أن الطلب عليهما أكثر من المعروض. ومن جانبه قال المدير العام لشركة (عذراء) العقارية ميثم الشخص لـ (كونا) إن بعض القطاعات العقارية شهد تراجعا ملحوظا في الطلب خلال الربع الثالث من 2019 مبينا أن القطاع السكني مر بموجة من الارتفاعات في القيمة المتداولة لبعض المساكن لاسيما القريبة من مدينة الكويت. وأوضح الشخص أن القطاع العقاري الصناعي مازال يشهد طلبا متصاعدا ما يميزه عن غيره من القطاعات الاخرى مما يدل على عافية هذه الشريحة من العقارات التشغيلية.ورأى أنه رغم الظروف التي تشهدها المنطقة فإن القطاع العقاري يبقى آمنا مهما أثرت عليه بعض التطورات السلبية وذلك على خلاف الاستثمارات الأخرى. من ناحيته وصف رئيس مجموعة (الدغيشيم) العقارية عبدالعزيز الدغيشيم ان حركة السوق خلال تلك الفترة بالجيدة مع كثرة الطلبات وشح المعروض في شتى المناطق سواء التجاري او الصناعي والترفيهي والحرفي منها.ورأى أن السوق بدأ ينتعش مرة أخرى بعد فترة الركود التي صاحبت الحركة منذ بداية العام متوقعا استمرار حالة الانتعاش حتى شهر ديسمبر المقبل. بدوره قال مدير مكتب (الدليجان) العقاري سليمان الدليجان لـ (كونا) إن السوق العقاري المحلي تأثر خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي بسبب التطورات التي تشهدها المنطقة «ولكن انعكاسات هذا التأثير كانت محدودة».

